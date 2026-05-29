Iga Swiatek s-a calificat vineri în optimile de finală ale turneului de Grand Slam de la Roland Garros după ce a trecut de compatrioata sa Magda Linette, numărul 73 mondial, la capătul a două seturi simetrice, 6-4, 6-4, transmite AFP.

De patru ori câştigătoare a turneului, fostul lider mondial şi-a luat astfel revanşa faţă de Linette, care o eliminase în primul ei meci la turneul WTA 1000 de la Miami, în martie, o umilinţă fără precedent pentru Swiatek din 2021 încoace.

Iga Swiatek, în optimi la Roland Garros

Eliminată în semifinalele ediţiei din 2025 a la Roland Garros de numărul 1 mondial, Arina Sabalenka, Swiatek nu a mai câştigat niciun titlu pe zgură de la al patrulea său triumf de la Paris, în iunie 2024.

Swiatek va întâlni în optimi o jucătoare neînvinsă pe zgură în acest sezon, ucraineanca Marta Kostiuk, numărul 15 mondial. Vineri, în runda a treia, Kostiuk a învins-o cu 6-4, 6-3 pe elveţianca Viktorija Golubic (82 WTA).

Câştigătoare a turneelor de la Rouen şi Madrid, sportiva născută la Kiev a ajuns la paisprezece victorii consecutive pe zgură. Ea şi-a egalat cel mai bun parcurs la Roland Garros, la cinci ani după ce a fost învinsă în optimi de finală la Paris chiar de Swiatek.