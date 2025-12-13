Mohamed Salah a revenit la Liverpool! Cum a reacţionat Anfield când egipteanul a intrat pe teren - Antena Sport

Închide meniul
Mohamed Salah a revenit la Liverpool! Cum a reacţionat Anfield când egipteanul a intrat pe teren

Alex Masgras Publicat: 13 decembrie 2025, 17:24

Mohamed Salah a revenit la Liverpool! Cum a reacţionat Anfield când egipteanul a intrat pe teren
Mohamed Salah, la încălzire / Profimedia

Mohamed Salah a revenit în lotul lui Liverpool, pentru meciul cu Brighton, din etapa cu numărul 16 din Premier League. Starul egiptean a fost în centrul atenţiei în ultima perioadă, după ce a fost lăsat acasă la mijlocul săptămânii pentru duelul de la Milano, cu Inter, în urma declaraţiilor făcute după remiza cu Leeds.

În ultimele patru meciuri dinaintea celui cu Brighton, Arne Slot s-a bazat pe Mohamed Salah doar 45 de minute, în meciul cu Sunderland. Cu West Ham şi Leeds, egipteanul a fost rezervă neutilizată, pentru ca la meciul cu Inter să nu fie în lot.

Cum a fost surprins Mohamed Salah, după ce a revenit în lotul lui Liverpool

Update 17:26: Mohamed Salah a intrat pe teren în minutul 25 al meciului cu Brighton! Egipteanul l-a înlocuit pe Joe Gomez, cel care a fost nevoit să părăsească terenul din cauza unei accidentări. În momentul în care a fost introdus, Salah a fost aplaudat la scenă deschisă de fani.

Mohamed Salah a revenit în lotul lui Liverpool pentru meciul cu Brighton, dar Arne Slot a decis să îl lase pe bancă. Acesta este ultimul meci al egipteanului pentru Liverpool în 2025, urmând ca pe 15 decembrie toţi jucătorii care vor evolua la Cupa Africii pe Naţiuni să fie lăsaţi de cluburi să plece la echipele lor naţionale.

Salah a apărut pe Anfield cu zâmbetul pe buze, chiar dacă este rezervă. În momentul în care fanii “cormoranilor” cântau You’ll Never Walk Alone, Salah a fost surprins râzând pe banca de rezerve, în timp ce discuta cu Andy Robertson, un alt veteran de la Liverpool care se află pe banca de rezerve pentru acest meci.

Mohamed Salah, în timp ce fanii lui Liverpool cântau YNWA
Mohamed Salah, în timp ce fanii lui Liverpool cântau YNWA

În acest sezon, Mohamed Salah a avut prestaţii mult sub aşteptări. În cele 19 meciuri în care a evoluat în toate competiţiile, egipteanul a marcat 5 goluri şi a oferti 3 pase decisive. În total, el are 250 de goluri şi 116 pase decisive pentru Liverpool, în 420 de meciuri.

Liverpool a reuşit să deschidă rapid scorul în meciul cu Brighton. Huge Ekitike a înscris după doar 46 de secunde după fluierul de start. “Cormoranii” au profitat de o eroare uriaşă a defensivei lui Brighton, când un fundaş a degajat în zona centrală, iar Joe Gomez a putut să îl servească excelent pe francez, care a marcat.

