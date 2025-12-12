"Voi avea o discuţie cu el". Arne Slot, noi detalii despre situaţia lui Mo Salah de la Liverpool - Antena Sport

Antrenorul echipei lui Liverpool, Arne Slot, a anunţat vineri că va discuta Mohamed Salah, atacantul vedetă nemulţumit de timpul său de joc, înainte de a decide dacă îl va include în lot pentru meciul cu Brighton, programat sâmbătă în campionatul de fotbal al Angliei.

“Voi avea o conversaţie cu Mo în această dimineaţă (vineri), al cărei rezultat va determina ce se va întâmpla mâine (sâmbătă)”, a declarat Slot la conferinţa de presă premergătoare meciului cu “pescăruşii”.

Arne Slot, noi detalii despre situaţia lui Mo Salah de la Liverpool

“După meciul împotriva echipei Sunderland (1-1, pe 3 decembrie, când Salah a fost rezervă – n.red.), au existat multe discuţii între reprezentanţii săi şi cei ai clubului, între el şi mine”, a adăugat tehnicianul olandez.

“Nu am niciun motiv să nu vreau să rămână”, a afirmat Slot, înainte de a refuza să continue conferinţa avându-l ca subiect pe Salah.

“Cred că data viitoare când voi vorbi despre Mo, va fi cu el şi nu aici. Puteţi insista, dar nu mai este nimic de spus”, le-a spus antrenorul lui Liverpool reporterilor.