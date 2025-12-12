"Voi avea o discuţie cu el". Arne Slot, noi detalii despre situaţia lui Mo Salah de la Liverpool - Antena Sport

Antrenorul echipei lui Liverpool, Arne Slot, a anunţat vineri că va discuta Mohamed Salah, atacantul vedetă nemulţumit de timpul său de joc, înainte de a decide dacă îl va include în lot pentru meciul cu Brighton, programat sâmbătă în campionatul de fotbal al Angliei.
“Voi avea o conversaţie cu Mo în această dimineaţă (vineri), al cărei rezultat va determina ce se va întâmpla mâine (sâmbătă)”, a declarat Slot la conferinţa de presă premergătoare meciului cu “pescăruşii”.
Arne Slot, noi detalii despre situaţia lui Mo Salah de la Liverpool
“După meciul împotriva echipei Sunderland (1-1, pe 3 decembrie, când Salah a fost rezervă – n.red.), au existat multe discuţii între reprezentanţii săi şi cei ai clubului, între el şi mine”, a adăugat tehnicianul olandez.
“Nu am niciun motiv să nu vreau să rămână”, a afirmat Slot, înainte de a refuza să continue conferinţa avându-l ca subiect pe Salah.
“Cred că data viitoare când voi vorbi despre Mo, va fi cu el şi nu aici. Puteţi insista, dar nu mai este nimic de spus”, le-a spus antrenorul lui Liverpool reporterilor.
La sfârşitul săptămânii trecute, Mohamed Salah i-a atacat pe Slot şi pe responsabilii clubului după ce a fost lăsat pe banca de rezerve la meciul încheiat la egalitate cu Leeds United (3-3), a treia partidă consecutivă în care nu a fost titular.
Ulterior, egipteanul a fost exclus din lot, echipa sa deplasându-se în Italia pentru meciul cu Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, pe care a învins-o cu 1-0, marţi, în Liga Campionilor.
După meciul de sâmbătă cu Brighton de pe stadionul Anfield, Mohamed Salah urmează să se alăture selecţionatei Egiptului, cu care va participa la Cupa Africii pe Naţiuni din Maroc, programată în perioada 21 decembrie – 18 ianuarie.
Atacantul în vârstă de 33 de ani a disputat 420 de meciuri pentru FC Liverpool începând din 2017 şi a câştigat totul alături de clubul englez, de la Liga Campionilor şi titlul în Premier League, până la Cupa Mondială a Cluburilor.
În ciuda faptului că a semnat o prelungire de contract în primăvara trecută, o plecare a lui Salah în această iarnă nu este exclusă.
“Voi fi pe Anfield ca să-mi iau rămas bun de la fani (…) înainte de a merge la Cupa Africii pe Naţiuni, pentru că nu ştiu ce se va întâmpla când voi ajunge acolo”, a declarat Salah după meciul cu Leeds, acuzându-şi clubul că l-a pus într-o poziţie “inacceptabilă, nedreaptă”.
Arabia Saudită, unde joacă superstarul portughez Cristiano Ronaldo, este frecvent menţionată de presă ca o posibilă destinaţie pentru Salah, în cazul în care acesta va pleca în următoarele săptămâni de la Liverpool.
- “Ești o rușine. Nu mă miră că Ronaldo te-a ignorat”. L-a făcut praf pe Carragher după atacul asupra lui Salah
- Steven Gerrard, verdict în scandalul de la Liverpool provocat de Mohamed Salah: “Cu toții ne-am pierdut mințile”
- Ce a făcut Mo Salah în ziua meciului Inter – Liverpool, după ce a fost scos din lot de Arne Slot
- “A fost ultimul meci al lui Salah la Liverpool?”. Cum a răspuns Arne Slot la întrebarea incomodă
- Probleme pentru Cristi Chivu înainte de Inter – Liverpool. Titularul care ar putea rata partida din Champions League