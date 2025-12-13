Nota primită de Denis Drăguș în Rizespor - Eyupspor 3-0. Valentin Mihăilă, rezervă neutilizată - Antena Sport

Denis Drăguș a fost titular sâmbătă în meciul dintre Rizespor și Eyupsor, încheiat cu scorul de 3-0 în favoarea gazdelor. Atacantul român nu a înregistrat decât un singur șut în cele 75 de minute jucate.

De partea cealaltă, Valentin Mihăilă a fost pe bancă în acest joc, iar tehnicianul celor de la Rizespor nu l-a introdus pe teren pe parcursul partidei.

Denis Drăguș, fără gol marcat în Rizespor – Eyupspor

Fără gol marcat în campionatul Turciei din luna aprilie, Denis Drăguș a fost titular în jocul dintre Rizespor și Eyupspor. Fotbalistul român a evoluat 75 de minute în disputa încheiată cu scorul de 3-0 în favoarea gazdelor.

Cu doar un singur șut expediat în această partidă, jucătorul împrumutat de la Trabzonspor a fost notat cu 6,4 de către cei de la Sofa Score. El a fost înlocuit cu Prince Ampem.

Valentin Mihăilă a fost și el în lotul gazdelor pentru acest duel, dar extrema naționalei României a rămas rezervă neutilizată. Rizespor este la jumătatea clasamentului în Turcia, în timp ce Eyupspor are mari emoții, fiind pe loc retrogradabil.