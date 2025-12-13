Cristi Chivu vrea fundaș din Serie A! Mutarea ar costa 20 de milioane de euro - Antena Sport

Cristi Chivu este conștient că pentru a putea face față pe toate planurile, are nevoie de dubluri pe toate posturile. Cum jucătorii se accidentează din ce în ce mai des, antrenorul român a luat în calcul aducerea unui fundaș central.
Potrivit presei din Italia, vicecampioana din Serie A este gata să ofere 20 de milioane de euro în schimbul unui fotbalist care evoluează în campionatul intern.
Mutarea pregătită de Cristi Chivu la Inter
După ce a condus echipa mai multe meciuri în acest sezon, Cristi Chivu știe care sunt punctele slabe ale Interului și este decis să facă schimbări majore în această iarnă.
Potrivit celor de la tuttosport.com, antrenorul român este interesat de serviciile fundașului Mario Gila, legitimat în prezent la Lazio. Cu o cotă de piață de 30 de milioane de euro, jucătorul este gata să facă un pas important în cariera sa.
„Nevoile lui Inter s-ar putea alinia cu cele ale lui Lazio, deoarece clubul lui Claudio Lotito trebuie să vândă pentru a finanța următoarea perioadă de transferuri, pe care Maurizio Sarri o așteaptă încă din vară.
Profilul pe care directorul sportiv al ‘nerrazzurilor’ a pus ochiul este cel al lui Mario Gila, 25 de ani, cu un salariu de 1.1 milioane de euro pe sezon. Fotbalistul este reprezentat de Alejandro Camano, agentul lui Lautaro Martinez, și a fost recomandat clubului și de către Simone Inzaghi în trecut. Negocierile pentru prelungirea contractului, care expiră în 2027, s-au blocat, deoarece acesta a solicitat o mărire de 500.000 de euro.
O ofertă de 20 milioane de euro ar fi suficientă pentru jucător, sumă accesibilă pentru Ausilio (n.r. directorul sportiv al lui Inter). Astfel, conducerea lui Inter i-ar oferi lui Chivu un fundaș central rapid, care poate juca într-un sistem cu patru fundași, acesta fiind obiectivul lui Inter din punctul de vedere al antrenorului”, au scris italienii.
