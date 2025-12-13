S-a marcat cel mai rapid gol al sezonului în Premier League! Cine l-a reușit și de cât timp a avut nevoie - Antena Sport

Liverpool a primit sâmbătă vizita celor de la Brighton, în cadrul etapei cu numărul 16 din Premier League. Mohamed Salah a fost pe bancă în acest joc, dar a fost trimis în luptă de Arne Slot, după ce un coechipier s-a accidentat.

„Cormoranii” au avut un start de meci de excepție, asta după ce au reușit să puncteze în doar 46 de secunde. Acesta este cel mai rapid gol marcat în acest sezon în prima ligă a Angliei.

Hugo Ekitike a deschis scorul în Liverpool – Brighton

S-a marcat cel mai rapid gol al acestui sezon de Premier League. În meciul dintre Liverpool și Brighton, din cadrul etapei a 16-a, Hugo Ekitike a avut nevoie de doar 46 de secunde pentru a-l învinge pe portarul advers.

Atacantul adus de la Eintracht Frankfurt în schimbul sumei de 95 de milioane de euro a punctat din pasa lui Joe Gomez. A fost cel mai rapid al sezonului din Premier League. Recordul era deținut de Malick Thiaw: 52 de secunde.

Recordul absolut din istoria Premier League este stabilit de Shane Long, care avea nevoie de doar 7,69 secunde pentru a marca într-un Watford vs. Southampton, din sezonul 2018/2019.