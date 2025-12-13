S-a marcat cel mai rapid gol al sezonului în Premier League! Cine l-a reușit și de cât timp a avut nevoie - Antena Sport

Închide meniul
S-a marcat cel mai rapid gol al sezonului în Premier League! Cine l-a reușit și de cât timp a avut nevoie

Daniel Işvanca Publicat: 13 decembrie 2025, 18:12

Jucătorii celor de la Liverpool / Profimedia

Liverpool a primit sâmbătă vizita celor de la Brighton, în cadrul etapei cu numărul 16 din Premier League. Mohamed Salah a fost pe bancă în acest joc, dar a fost trimis în luptă de Arne Slot, după ce un coechipier s-a accidentat.

„Cormoranii” au avut un start de meci de excepție, asta după ce au reușit să puncteze în doar 46 de secunde. Acesta este cel mai rapid gol marcat în acest sezon în prima ligă a Angliei.

Hugo Ekitike a deschis scorul în Liverpool – Brighton

S-a marcat cel mai rapid gol al acestui sezon de Premier League. În meciul dintre Liverpool și Brighton, din cadrul etapei a 16-a, Hugo Ekitike a avut nevoie de doar 46 de secunde pentru a-l învinge pe portarul advers.

Atacantul adus de la Eintracht Frankfurt în schimbul sumei de 95 de milioane de euro a punctat din pasa lui Joe Gomez. A fost cel mai rapid al sezonului din Premier League. Recordul era deținut de Malick Thiaw: 52 de secunde.

Recordul absolut din istoria Premier League este stabilit de Shane Long, care avea nevoie de doar 7,69 secunde pentru a marca într-un Watford vs. Southampton, din sezonul 2018/2019.

1 FotoImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter 2 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 3 Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor 4 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta” 5 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB. Jucătorul din Liga 1 care semnează: “E la noi” 6 “Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord
