Steven Gerrard, verdict în scandalul de la Liverpool provocat de Mohamed Salah: "Cu toții ne-am pierdut mințile" - Antena Sport

Legenda lui Liverpool, Steven Gerrard, a declarat miercuri că echipa are încă nevoie de Mohamed Salah, considerând totodată că internaţionalul egiptean ar trebui să revină asupra declaraţiilor sale în care i-a acuzat pe oficialii clubului că l-au “trădat”, relatează AFP.

Salah nu a făcut parte din lotul lui Liverpool care a călătorit în Italia pentru a câştiga meciul de marţi din Liga Campionilor împotriva lui Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu (1-0). El s-a înfuriat în weekend la adresa antrenorului Arne Slot şi a oficialilor clubului, după ce a rămas pe bancă în timpul remizei, 3-3, de la Leeds.

Reacția lui Steven Gerrard după scandalul “Salah”

“E evident furios că nu joacă, lucru pe care îl înţeleg“, a declarat fostul căpitan al lui Liverpool pentru TNT Sports, citat de agerpres.ro. “A spus două fraze despre trădare, pe care trebuie să le retragă, discutând totodată despre asta cu antrenorul“.

“Am mai văzut asta înainte şi am trăit-o când (Luis) Suarez s-a certat cu Brendan (Rodgers). Am păţit-o şi eu”, şi-a amintit Gerrard. “Nimeni nu e perfect şi cu toţii ne-am pierdut minţile ca jucători uneori, lăsând emoţiile să ne domine“, a continuat el, sperând că Salah îşi va da seama că a fost “puţin emoţional şi excesiv“.

“Dar Liverpool are nevoie ca Mo Salah să joace bine pentru că este cel mai bun jucător al său, cel mai bun marcator şi îi va ajuta să iasă din această pasă proastă.” Salah, în vârstă de 33 de ani, urmează să participe la Cupa Africii pe Naţiuni (21 decembrie – 18 ianuarie) după meciul din Premier League din weekend împotriva lui Brighton.