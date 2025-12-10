Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Steven Gerrard, verdict în scandalul de la Liverpool provocat de Mohamed Salah: "Cu toții ne-am pierdut mințile" - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Steven Gerrard, verdict în scandalul de la Liverpool provocat de Mohamed Salah: “Cu toții ne-am pierdut mințile”

Steven Gerrard, verdict în scandalul de la Liverpool provocat de Mohamed Salah: “Cu toții ne-am pierdut mințile”

Andrei Nicolae Publicat: 10 decembrie 2025, 17:19

Comentarii
Steven Gerrard, verdict în scandalul de la Liverpool provocat de Mohamed Salah: Cu toții ne-am pierdut mințile

Steven Gerrard și Mohamed Salah, în timpul unui meci / Profimedia

Legenda lui Liverpool, Steven Gerrard, a declarat miercuri că echipa are încă nevoie de Mohamed Salah, considerând totodată că internaţionalul egiptean ar trebui să revină asupra declaraţiilor sale în care i-a acuzat pe oficialii clubului că l-au “trădat”, relatează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Salah nu a făcut parte din lotul lui Liverpool care a călătorit în Italia pentru a câştiga meciul de marţi din Liga Campionilor împotriva lui Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu (1-0). El s-a înfuriat în weekend la adresa antrenorului Arne Slot şi a oficialilor clubului, după ce a rămas pe bancă în timpul remizei, 3-3, de la Leeds.

Reacția lui Steven Gerrard după scandalul “Salah”

“E evident furios că nu joacă, lucru pe care îl înţeleg“, a declarat fostul căpitan al lui Liverpool pentru TNT Sports, citat de agerpres.ro. “A spus două fraze despre trădare, pe care trebuie să le retragă, discutând totodată despre asta cu antrenorul“.

Am mai văzut asta înainte şi am trăit-o când (Luis) Suarez s-a certat cu Brendan (Rodgers). Am păţit-o şi eu”, şi-a amintit Gerrard. “Nimeni nu e perfect şi cu toţii ne-am pierdut minţile ca jucători uneori, lăsând emoţiile să ne domine“, a continuat el, sperând că Salah îşi va da seama că a fost “puţin emoţional şi excesiv“.

Dar Liverpool are nevoie ca Mo Salah să joace bine pentru că este cel mai bun jucător al său, cel mai bun marcator şi îi va ajuta să iasă din această pasă proastă.” Salah, în vârstă de 33 de ani, urmează să participe la Cupa Africii pe Naţiuni (21 decembrie – 18 ianuarie) după meciul din Premier League din weekend împotriva lui Brighton.

Reclamă
Reclamă

Internaţionalul egiptean a marcat doar patru goluri în 13 apariţii de la începutul sezonului, iar Liverpool, campioana en-titre, se află doar pe locul 10 în campionat, la 10 puncte în spatele liderului Arsenal.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un tânăr italian a vrut să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova, dar a ajuns din greșeală în Cracovia
Observator
Un tânăr italian a vrut să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova, dar a ajuns din greșeală în Cracovia
Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Update
Fanatik.ro
Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Update
17:10
Simona Halep s-a antrenat cu Jannik Sinner. Mesajul superb postat de Darren Cahill
17:06
VIDEOMoment dramatic în Anglia în minutul 95. Trei ocazii imense într-o singură fază, ultima tragicomică
16:55
Surpriză la Real Madrid, în ziua meciului cu Manchester City. Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe
16:42
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 decembrie
16:42
Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Noua țintă de la FCSB
16:36
Câţi suporteri sunt aşteptaţi pe Arena Națională la FCSB – Feyenoord? Mii de olandezi vin la meci
Vezi toate știrile
1 Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate 2 Universitatea Craiova, ofertă de “multe, multe milioane de euro” pentru un jucător. Rotaru a dat răspunsul pe loc 3 Dezastru la un club de tradiție din România! Jucătorii refuză să facă deplasarea 4 Președintele FRH a făcut anunțul! Cine va fi selecționerul României la EURO 2026 5 Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Suma plătită pentru jucătorul dorit și de Rapid 6 „Românism” în Belgia! Claudiu Florică își bagă fiul titular și concediază antrenorul după o victorie: „Circ și nepotism”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte