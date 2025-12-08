Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Scandal uriaş la Liverpool: Mohamed Salah a fost scos din lot pentru meciul cu Inter - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Scandal uriaş la Liverpool: Mohamed Salah a fost scos din lot pentru meciul cu Inter

Scandal uriaş la Liverpool: Mohamed Salah a fost scos din lot pentru meciul cu Inter

Daniel Işvanca Publicat: 8 decembrie 2025, 17:15

Comentarii
Scandal uriaş la Liverpool: Mohamed Salah a fost scos din lot pentru meciul cu Inter

Mohamed Salah și Virgil Van Dijk / Profimedia

Cristi Chivu va avea parte de un nou duel de foc în UEFA Champions League. Echipa românului va primi la Milano vizita celor de la Liverpool, actuala campioană a Angliei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Cormoranii” vin după două remize consecutive în campionat, ambele cu echipe nou promovate. Mai mult decât atât, din formația lui Arne Slot va lipsi unul dintre cei mai importanți jucători.

Liverpool, fără Mohamed Salah la Milano

Mohamed Salah a intrat într-un conflict aprins cu antrenorul Arne Slot, iar starul egiptean este la doar un pas de plecarea de pe Anfield. Englezii scriu că fotbalistul a luat decizia de a părăsi campioana din Premier League chiar la iarnă, fiind ofertat de cluburi din Arabia Saudită.

Mai mult decât atât, jurnalistul italian Fabrizio Romano anunță că acesta nu va călători la Milano pentru duelul cu Inter, vestea fiind una de excepție pentru Cristi Chivu.

Cinci goluri și trei pase decisive are Mohamed Salah în acest sezon la Liverpool. „Cormoranii” au însă parte de un sezon catastrofal, după ce au ajuns pe locul în campionat.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Scandal pe Faleza Dunării din Galaţi: Primăria vrea să demoleze trei restaurante, proprietarii acuză abuzuri
Observator
Scandal pe Faleza Dunării din Galaţi: Primăria vrea să demoleze trei restaurante, proprietarii acuză abuzuri
Zeljko Kopic, dialog de senzație cu Gigi Becali, după ce croatul a fost declarat cel mai bun antrenor din fotbalul românesc: „Singurul care mă bate”
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, dialog de senzație cu Gigi Becali, după ce croatul a fost declarat cel mai bun antrenor din fotbalul românesc: „Singurul care mă bate”
19:24
Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Louis Munteanu: “Să îi aducă însoţitor, să doarmă acolo cu el”
19:11
Dumitru Dragomir a spus cine ar trebui să câștige titlul în Liga 1. Ce a spus despre play-off
18:45
Gigi Becali a dat verdictul! Cum a descris anul 2025 pentru FCSB: “Totul se rezumă la bani”
18:40
Alexandru Chipciu și obiectivele îndrăznețe pe care și le-a stabilit în 2026: „Atuul nostru ar fi unitatea”
18:05
Miraculos! Au câștigat Cupa direct din liga a doua și au terminat sezonul fără eșec: „Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat”
17:52
Xabi Alonso este istorie! Real Madrid, două nume uriașe pentru înlocuirea antrenorului
Vezi toate știrile
1 VIDEO„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi 2 Foto“E tare de tot” Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de “aproape 1 miliard de euro”! 3 Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus 4 Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele” 5 România – Elveția 36-24. Tricolorele au dat recital și încheie Campionatul Mondial pe locul 9 6 Dorinel Munteanu, în negocieri avansate pentru revenirea în Liga 1: „Decizia este la cei de acolo”
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte