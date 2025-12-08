Scandal uriaş la Liverpool: Mohamed Salah a fost scos din lot pentru meciul cu Inter - Antena Sport

Cristi Chivu va avea parte de un nou duel de foc în UEFA Champions League. Echipa românului va primi la Milano vizita celor de la Liverpool, actuala campioană a Angliei.
„Cormoranii” vin după două remize consecutive în campionat, ambele cu echipe nou promovate. Mai mult decât atât, din formația lui Arne Slot va lipsi unul dintre cei mai importanți jucători.
Liverpool, fără Mohamed Salah la Milano
Mohamed Salah a intrat într-un conflict aprins cu antrenorul Arne Slot, iar starul egiptean este la doar un pas de plecarea de pe Anfield. Englezii scriu că fotbalistul a luat decizia de a părăsi campioana din Premier League chiar la iarnă, fiind ofertat de cluburi din Arabia Saudită.
Mai mult decât atât, jurnalistul italian Fabrizio Romano anunță că acesta nu va călători la Milano pentru duelul cu Inter, vestea fiind una de excepție pentru Cristi Chivu.
Cinci goluri și trei pase decisive are Mohamed Salah în acest sezon la Liverpool. „Cormoranii” au însă parte de un sezon catastrofal, după ce au ajuns pe locul în campionat.
🚨⚠️ Mo Salah, as expected set to be left out of Liverpool travelling squad to face Inter after his statements. pic.twitter.com/arPFzZVH0W
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2025
