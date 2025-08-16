Mohamed Salah, în lacrimi după un meci în care a scris istorie pentru Liverpool! Ce s-a întâmplat - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 16 august 2025, 10:21

Mohamed Salah, în lacrimi după un meci în care a scris istorie pentru Liverpool! Ce s-a întâmplat
galerie foto Galerie (7)

Mohamed Salah, în lacrimi la finalul meciului cu Bournemouth / Profimedia Images

Mohamed Salah (33 de ani) a izbucnit în lacrimi la finalul meciului Liverpool – Bournemouth 4-2. Salah a înscris golul de 4-2 în prelungirile partidei, în minutul 90+4.

Salah a atins o nouă bornă istorică la Liverpool. A ajuns la 10 goluri marcate în partidele din prima etapă din Premier League. Niciun fotbalist nu a atins această bornă. 4 jucători legendari au 8 goluri în meciurile din prima etapă a Premier League. Este vorba de Jamie Vardy, Wayne Rooney, Alan Shearer şi Frank Lampard.

Mohamed Salah a plâns în timp ce îi aplauda pe fanii lui Liverpool

Cu reuşita din meciul cu Bournemouth, Mo Salah l-a egalat pe fostul mare atacant al lui Manchester United, Andy Cole. Salah a ajuns la 187 de reuşite în Premier League, împărţind poziţia a 4-a în clasamentul golgheterilor all-time din Premier League cu fostul vârf al “Diavolilor”.

La finalul meciului cu Bournemouth, Mo Salah a izbucnit în lacrimi în faţa galeriei lui Liverpool. Fanii i-au adus un omagiu lui Diogo Jota atât în timpul meciului, cât şi după meci. Salah nu şi-a mai putut stăpâni lacrimile. Decesul fostului coleg l-a afectat puternic pe Salah. El mărturisea că gândul revenirii la Liverpool după pauză îl speria, având în vedere accidentul şocant în care şi-au pierdut viaţa Diogo Jota şi fratele lui.

Până ieri, nu am crezut niciodată că ar putea exista ceva care să mă sperie la gândul întoarcerii la Liverpool după pauză. Colegii de echipă vin și pleacă, dar nu așa. Va fi extrem de greu de acceptat că Diogo nu va fi acolo când ne vom întoarce.

Gândurile mele sunt alături de soția lui, de copiii lui și, desigur, de părinții lui care și-au pierdut brusc copiii. Cei apropiați lui Diogo și fratelui său André au nevoie de tot sprijinul pe care îl pot primi. Nu vor fi niciodată uitați”, scria Mohamed Salah, pe contul de X, după tragedie.

