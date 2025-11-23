Arne Slot, după umilința suferită de Liverpool pe Anfield: "Nu pot inventa suficiente scuze" - Antena Sport

Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, a avut un discurs critic la propria persoană, după ce echipa sa a suferit un eșec usturător pe teren propriu, în fața lui Nottingham Forest, scor 0-3. Aceasta este a doua înfrângere la scor de neprezentare suferită de cormorani în decurs de doar câteva săptămâni pe Anfield, după cea din Cupa Ligii Angliei cu Crystal Palace.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După un prim gol controversat al celor de la Forest, echipa lui Slot nu a mai reușit să creeze ocazii, în timp ce trupa lui Sean Dyche a mai înscris de două ori în repriza secundă. La finalul acestui meci de coșmar, Arne Slot nu a încercat să găsească scuze, făcând referire la faza golului din care Forest a deschis scorul.

Arne Slot, principalul vinovat după ce Liverpool a pierdut la scor de neprezentare cu Forest: “Eu sunt responsabil”

“Vreau să subliniez că eu sunt responsabil pentru aceste înfrângeri. Ești responsabil când câștigi, dar ești responsabili și când pierzi. Nu pot inventa suficiente scuze după toate aceste rezultate”, a spus Arne Slot, citat de dailymail.co.uk.

Primul gol marcat de Murillo a fost asemănător cu golul anulat al lui Virgil Van Dijk, de etapa trecută Dan Ndoye s-a aflat pe traiectoria balonului, dar reușita a fost validată, spre deosebire de faza de pe Etihad, când golul nu s-a pus din cauza faptului că Robertson era în offside. Slot nu a vrut însă să vorbească despre acest lucru:

“Nimeni nu vrea să mă audă acum că vorbesc despre deciziile arbitrului după ce pierdem 0-3 cu Forest. Ar trebui să mă uit la ce am făcut eu și la ce a făcut echipa, dar acel gol arată cum se poate schimba cursul unui joc. Înainte de această fază, așteptam ca noi să marcăm. După aceea nu am mai creat aproape nimic“, a mai spus antrenorul olandez.