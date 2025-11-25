"Îmi place asta" Reacţia incredibilă a lui David Moyes după ce Idrissa Gueye l-a luat la palme pe Keane - Antena Sport

Închide meniul
Premier League

“Îmi place asta” Reacţia incredibilă a lui David Moyes după ce Idrissa Gueye l-a luat la palme pe Keane

25 noiembrie 2025

Scandal între Idrissa Gueye şi Michael Keane - Profimedia Images

David Moyes spune că „îi place destul de mult” ca jucătorii săi să se certe între ei, după ce Idrissa Gueye, de la Everton, a fost eliminat pentru că l-a lovit în faţă pe coechipierul său Michael Keane, în timpul victoriei cu 1-0 a echipei sale în Premier League, la Manchester United.

Bruno Fernandes, de la United, era pe punctul de a marca când Gueye şi Keane au început să se certe în minutul 13, pe Old Trafford, în condiţiile în care scorul era încă 0-0.

Fundaşul Keane părea să-l împingă de două ori pe Gueye înainte ca mijlocaşul senegalez să-l pălmuiască.

Portarul englez al lui Everton, Jordan Pickford, i-a despărţit pe cei doi înainte ca arbitrul Tony Harrington să-i arate lui Gueye cartonaşul roşu direct pentru comportament violent.

„Ştii ceva, îmi place când jucătorii mei se ceartă”, a spus Moyes. „Vreau să spun că vreau ca ei să fie duri. Nu vreau ca ei să accepte pe cineva care nu joacă suficient de bine. Cineva nu a făcut ceea ce trebuia. Dacă vrei o echipă câştigătoare şi acea rezistenţă şi duritate care ne-au adus rezultatul, trebuie să ai jucători care să acţioneze în acest fel”, a precizat el.

După meci, Gueye, care se află la a doua sa perioadă la Toffees, şi-a cerut scuze pe reţelele de socializare.

„În primul rând, vreau să-mi cer scuze colegului meu Michael Keane”, a scris el. „Îmi asum întreaga responsabilitate pentru reacţia mea. De asemenea, îmi cer scuze colegilor mei, staff-ului, fanilor şi clubului. Ceea ce s-a întâmplat nu reflectă cine sunt eu sau valorile pe care le susţin. Emoţiile pot fi intense, dar nimic nu justifică un astfel de comportament.Voi avea grijă să nu se mai întâmple niciodată.”

Moyes a spus că colegii lui Gueye au aplaudat când jucătorul s-a ridicat în faţa grupului şi şi-a cerut scuze.

„A fost suficient de matur să se ridice şi să recunoască că a greşit. Am acceptat asta şi mergem mai departe”, a adăugat scoţianul.

