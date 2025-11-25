"Îmi place asta" Reacţia incredibilă a lui David Moyes după ce Idrissa Gueye l-a luat la palme pe Keane - Antena Sport

David Moyes spune că „îi place destul de mult” ca jucătorii săi să se certe între ei, după ce Idrissa Gueye, de la Everton, a fost eliminat pentru că l-a lovit în faţă pe coechipierul său Michael Keane, în timpul victoriei cu 1-0 a echipei sale în Premier League, la Manchester United.

Bruno Fernandes, de la United, era pe punctul de a marca când Gueye şi Keane au început să se certe în minutul 13, pe Old Trafford, în condiţiile în care scorul era încă 0-0.

Reacţia incredibilă a lui David Moyes după ce Idrissa Gueye l-a luat la palme pe Michael Keane

Fundaşul Keane părea să-l împingă de două ori pe Gueye înainte ca mijlocaşul senegalez să-l pălmuiască.

Portarul englez al lui Everton, Jordan Pickford, i-a despărţit pe cei doi înainte ca arbitrul Tony Harrington să-i arate lui Gueye cartonaşul roşu direct pentru comportament violent.

„Ştii ceva, îmi place când jucătorii mei se ceartă”, a spus Moyes. „Vreau să spun că vreau ca ei să fie duri. Nu vreau ca ei să accepte pe cineva care nu joacă suficient de bine. Cineva nu a făcut ceea ce trebuia. Dacă vrei o echipă câştigătoare şi acea rezistenţă şi duritate care ne-au adus rezultatul, trebuie să ai jucători care să acţioneze în acest fel”, a precizat el.