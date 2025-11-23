Arsenal - Tottenham 4-1. Eze a marcat un hat-trick și a doborât un record vechi de 47 de ani - Antena Sport

Arsenal a dat recital și s-a impus în fața lui Tottenham, în derby-ul Nordului Londrei, cu scorul categoric de 4-1. Eberechi Eze a marcat un hat-trick și a intrat în istoria „tunarilor”.

Concret, mijlocașul englez de 27 de ani este primul jucător al lui Arsenal, după 47 de ani, care reușește să marcheze trei goluri în poarta lui Tottenham, conform celor de CBS Sports. Ultimul care a reușit o astfel de performanță a fost Alan Sunderland, în 1978.

Arsenal – Tottenham 4-1. „Tunarii” au dat recital în derby-ul Nordului Londrei

Arsenal a deschis scorul în minutul 36 prin Leandro Trossard. Belgianul l-a învins pe Vicario cu un șut din interiorul careului, din centrarea excelentă primită de la Mikel Merino.

Ulterior, a ieșit la „rampă” Eberechi Eze. Mijlocașul englez a marcat primul gol în minutul 41, din pasa lui Declan Rice. Eze l-a învins din nou pe Vicario imediat după pauză, în minutul 46, din pasa lui Timber.

Tottenham a reușit să reducă din diferență în minutul 55, după ce Richarlison a marcat. Arsenal a restabilit diferența de trei goluri pe tabela de marcaj în minutul 76, atunci când Eze a marcat din nou, din pasa primului marcator al meciului, Trossard.