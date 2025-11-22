Newcastle - Manchester City 2-1. Al patrulea eșec al sezonului pentru echipa lui Pep Guardiola - Antena Sport

Manchester City a suferit sâmbătă o nouă înfrângere în Premier League, a patra din acest sezon pentru formația antrenată de Pep Guardiola. „Cetățenii” au fost învinși în deplasare de Newcastle, scor 2-1.
Deși l-a avut în teren pe Erling Haaland, multipla campioană a Angliei nu a putut să facă față echipei pregătite de Eddie Howe. Victoria a ajutat-o pe Newcastle să iasă din zona roșie a clasamentului.
Încă o înfrângere în Premier League pentru Manchester City
Manchester City a ratat șansa de a se apropia, cel puțin pentru moment, de liderul din Premier League. Formația antrenată de Pep Guardiola a suferit un eșec pe terenul celor de la Newcastle United, scor 2-1.
Bruno Guimaraes l-a servit excelent în minutul 63 pe Harvey Barnes, care a deschis scorul în ultimul meci al zilei din campionatul Angliei. City a restabilit egalitatea prin portughezul Ruben Dias (min. 68).
Gazdele au forțat victoria, iar în cele din urmă, când același Harvey Barnes a făcut dubla, doar două minute mai târziu. Cu acest succes, Newcastle a ajuns la cota 15, pe locul 14. City rămâne pe locul trei, la patru puncte în spatele liderului.
