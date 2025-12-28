Închide meniul
„Nu pot descrie în cuvinte ce am simțit”. Iubita lui Radu Drăgușin, reacție copleșitoare după revenirea fundașului pe teren - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | „Nu pot descrie în cuvinte ce am simțit”. Iubita lui Radu Drăgușin, reacție copleșitoare după revenirea fundașului pe teren
„Nu pot descrie în cuvinte ce am simțit”. Iubita lui Radu Drăgușin, reacție copleșitoare după revenirea fundașului pe teren

Viviana Moraru Publicat: 28 decembrie 2025, 21:42

„Nu pot descrie în cuvinte ce am simțit”. Iubita lui Radu Drăgușin, reacție copleșitoare după revenirea fundașului pe teren
Radu Drăgușin și iubita Ioana/ Instagram

Iubita lui Radu Drăgușin a oferit o reacție copleșitoare după ce fundașul român a revenit pe teren la Tottenham, chiar de ziua ei de naștere. Stopperul de 23 de ani a bifat primele minute după accidentarea teribilă suferită la finalul lunii ianuarie. 

Radu Drăgușin a fost trimis pe teren de Thomas Frank în minutul 85 al duelului cu Crystal Palace, înlocuindu-l pe Archie Gray. Tottenham a câștigat partida din etapa a 18-a din Premier League cu scorul de 1-0. 

Iubita lui Radu Drăgușin, reacție copleșitoare după revenirea fundașului pe teren 

Ioana Stan, iubita lui Radu Drăgușin, a fost prezentă la meci pentru a-și susține partenerul. Aceasta a filmat momentul în care fundașul intra pe teren, postând un mesaj emoționant. Ea a subliniat că de ziua ei de naștere, a primit cel mai frumos cadou. 

Ioana a filmat, de asemenea, și momentele de la finalul partidei, când Radu Drăgușin sărbătorea victoria alături de coechipieri, în fața fanilor lui Tottenham prezenți pe Selhurst Park. 

„Nu pot descrie în cuvinte ce am simțit în acel moment (n.r. când Radu Drăgușin a revenit pe teren). Cel mai frumos cadou de zi de naștere pe care mi l-aș fi putut dori. Meriți tot, chiar mai mult”, a transmis Ioana Stan, iubita lui Radu Drăgușin, pe contul ei de Instagram. 

Radu Drăgușin și Ioana Stan sunt împreună de cinci ani, de pe vremea când fundașul evolua la Juventus. Stopperul naționalei României și-a cerut iubita în căsătorie în toamnă: „Tu. Eu. Pentru totdeauna”, a fost mesajul postat de Ioana la momentul respectiv.  

Radu Drăgușin a revenit pe teren la Tottenham, în meciul cu Crystal Palace 

Fundaşul român Radu Drăguşin a jucat duminică primul meci oficial pentru Tottenham după aproape un an de absenţă şi a revenit cu o victorie: Tottenham s-a impus în deplasare, 1-0 cu Crystal Palace. 

Meciul de pe Selhurst Park a fost unul încărcat pentru Tottenham. Elevii lui Thmoas Frank s-au impus cu 1-0, prin golul lui Archie Gray, care a marcat în minutul 42 din pasa lui Richarlison. Brazilianul a avut alte două goluri anulate de VAR, în minutele 18 şi 77, iar Lucas Bergvall a părăsit terenul accidentat, în minutul 63. Vestea bună pentru noi este revenirea pe teren a lui Radu Drăguşin, după unsprezece luni de absenţă. Drăguşin a intrat în minutul 85, chiar în locul lui Archie Gray şi a primit nota 6,7 pe Sofascore. 

Românul a jucat, în total, 13 minute, a avut un şut la poartă, a efectuat o recuperare şi a câştigat un duel aerian. 

Radu Drăgușin și iubita sa
Ioana Stan şi Radu Drăguşin
Instagram Ioana Stan
Radu Drăgușin și iubita sa
