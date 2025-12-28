„Nu pot descrie în cuvinte ce am simțit”. Iubita lui Radu Drăgușin, reacție copleșitoare după revenirea fundașului pe teren - Antena Sport

Iubita lui Radu Drăgușin a oferit o reacție copleșitoare după ce fundașul român a revenit pe teren la Tottenham, chiar de ziua ei de naștere. Stopperul de 23 de ani a bifat primele minute după accidentarea teribilă suferită la finalul lunii ianuarie.

Radu Drăgușin a fost trimis pe teren de Thomas Frank în minutul 85 al duelului cu Crystal Palace, înlocuindu-l pe Archie Gray. Tottenham a câștigat partida din etapa a 18-a din Premier League cu scorul de 1-0.

Iubita lui Radu Drăgușin, reacție copleșitoare după revenirea fundașului pe teren

Ioana Stan, iubita lui Radu Drăgușin, a fost prezentă la meci pentru a-și susține partenerul. Aceasta a filmat momentul în care fundașul intra pe teren, postând un mesaj emoționant. Ea a subliniat că de ziua ei de naștere, a primit cel mai frumos cadou.

Ioana a filmat, de asemenea, și momentele de la finalul partidei, când Radu Drăgușin sărbătorea victoria alături de coechipieri, în fața fanilor lui Tottenham prezenți pe Selhurst Park.

„Nu pot descrie în cuvinte ce am simțit în acel moment (n.r. când Radu Drăgușin a revenit pe teren). Cel mai frumos cadou de zi de naștere pe care mi l-aș fi putut dori. Meriți tot, chiar mai mult”, a transmis Ioana Stan, iubita lui Radu Drăgușin, pe contul ei de Instagram.