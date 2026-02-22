Liverpool, victorie de infarct cu Nottingham Forest. Gol în minutul 90+7, după încă unul anulat în minutul 90+2 - Antena Sport

Campioana Angliei, Liverpool, s-a impus duminică, în deplasare, scor 1-0, în faţa formaţiei Nottingham Forest, în etapa a 27-a din Premier League. „Cormoranii” au marcat în prelungiri.
Într-un meci echilibrat pe City Ground, Liverpool a avut ocaziile de gol, dar nu le-a finalizat, portarul gazdelor, Stefan Ortega, fiind omul meciului.
Nottingham Forest – Liverpool 0-1
În minutul 90+2 Mac Allister a marcat, dar golul a fost anulat de VAR. Salvarea oaspeţilor a venit tot de la Alexis Mac Allister, care a înscris, de această dată regulamentar, în al şaptelea minut al prelungirilor., aducând o victorie preţioasă pentru trupa lui Arne Slot.
„The Reds” ocupă locul 6, cu 45 de puncte, în timp ce Nottingham Forest e a 17-a, cu 27 de puncte. Liverpool e la egalitate cu Manchester United și Chelsea, ultimele clasate pe locurile care duc în cupele europene, „diavolii” având însă un meci mai puțin disputat.
În alte două meciuri disputate în etapa a 27-a din Premier League, duminică, Crystal Palace a învins-o la limită pe Wolverhampton, scor 1-0, şi Sunderland a pierdut pe teren propriu cu Fulham, scor 1-3.
