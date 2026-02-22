Unirea Slobozia - Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Oltenii își pot mări avansul în fruntea campionatului - Antena Sport

Închide meniul
Unirea Slobozia – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Oltenii își pot mări avansul în fruntea campionatului

Viviana Moraru Publicat: 22 februarie 2026, 16:32

Jucătorii Universității Craiova, bucurie în timpul unui meci/ Profimedia

Unirea Slobozia – Universitatea Craiova, partida din etapa a 28-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:00. Cu o victorie, oltenii își vor mări avansul în fruntea campionatului. 

În acest moment, trupa lui Filipe oelho are 53 de puncte. Pe locul doi și trei se clasează Dinamo și Rapid, care sunt la egalitate de puncte, 52.  

Universitatea Craiova a învins-o pe FCSB în runda trecută, scor 1-0. Unicul gol al derby-ului a fost marcat de Assad Al Hamlawi.  

De cealaltă parte, Unirea Slobozia ocupă locul 14, cu 24 de puncte. Trupa lui Claudiu Niculescu a fost învinsă de Dinamo, în etapa trecută, scor 0-1. 

În tur, Universitatea Craiova s-a impus fără emoții în duelul cu Unirea Slobozia. Oltenii au câștigat cu 3-1, golurile fiind marcate de Ștefan Baiaram, Anzor și Carlos Mora.  

Ștefan Baiaram va reveni în lotul Universității Craiova pentru partida cu Unirea Slobozia. El și-a ispășit suspendarea de două etape, primită în urma incidentului de la derby-ul cu Dinamo, atunci când s-a scuipat cu un fan al „câinilor”.  

Echipele probabile: 

  • Unirea Slobozia (4-2-3-1): Rusu – Dorobanțu, I. Dinu, Orozco, Șerbănică – Al. Albu, T. Lungu – C. Bărbuț, Carnat, Ponde – Dahan 
  • Antrenor: Claudiu Niculescu 
  • Universitatea Craiova (3-5-2): L. Popescu – Screciu, A. Rus, Mogoș – Mora, D. Matei, T. Băluță, Mekvabishvili, N. Bancu – Baiaram, Al Hamlawi 
  • Antrenor: Filipe Coelho 
1 Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul 2 FotoCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit 3 Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea. Ce se ştie despre despărţirea lor 4 Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au despărţit 5 Ce notă a luat Louis Munteanu la debutul în MLS 6 Dennis Man, aproape să scrie istorie la PSV. Borna impresionantă pe care o poate atinge românul
