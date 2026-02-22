Unirea Slobozia - Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Oltenii își pot mări avansul în fruntea campionatului - Antena Sport

Unirea Slobozia – Universitatea Craiova, partida din etapa a 28-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:00. Cu o victorie, oltenii își vor mări avansul în fruntea campionatului.

În acest moment, trupa lui Filipe oelho are 53 de puncte. Pe locul doi și trei se clasează Dinamo și Rapid, care sunt la egalitate de puncte, 52.

Unirea Slobozia – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00)

Universitatea Craiova a învins-o pe FCSB în runda trecută, scor 1-0. Unicul gol al derby-ului a fost marcat de Assad Al Hamlawi.

De cealaltă parte, Unirea Slobozia ocupă locul 14, cu 24 de puncte. Trupa lui Claudiu Niculescu a fost învinsă de Dinamo, în etapa trecută, scor 0-1.

În tur, Universitatea Craiova s-a impus fără emoții în duelul cu Unirea Slobozia. Oltenii au câștigat cu 3-1, golurile fiind marcate de Ștefan Baiaram, Anzor și Carlos Mora.