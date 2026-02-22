Barcelona - Levante 3-0. Catalanii revin pe prima poziție în La Liga - Antena Sport

Barcelona a revenit pe primul loc în clasamentul din La Liga, după ce s-a impus fără mari emoții pe teren propriu contra celor de la Levante, în cadrul etapei cu numărul 25.
Gruparea antrenată de Hansi Flick a reușit să profite de pasul greșit făcut în această rundă de rivala Real Madrid, care a plecat fără niciun punct de la Pamplona.
Barcelona, succes lejer cu Levante
Barcelona a preluat din nou șefia în campionatul Spaniei, după succesul cu scorul de 3-0 în fața celor de la Levante, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 25 din La Liga.
Campioana en-titre nu a avut emoții în duelul cu Levante și a controlat partida de la un capăt la celălalt. Bernal a deschis scorul după doar patru minute din pasa lui Eric Garcia, iar avantajul gazdelor a fost majorat până la pauză de Frenkie de Jong (min. 32).
Catalanii au forțat și în repriza secundă, însă risipa de energie a fost una mai mică, având un avantaj liniștitor pe tabelă. Chiar și așa, Fermin Lopez a înscris o bijuterie în minutul 81. Cu această victorie, Barcelona a acumulat 61 de puncte, cu unul mai mult decât Real Madrid.
