Florin Bratu, în negocieri cu Oţelul Galaţi. “Există interes”

Florin Bratu este foarte aproape să semneze cu Oţelul Galaţi. Mutarea a fost recunoscută chiar de fostul jucător de la Dinamo. Contractul lui cu Metaloglobus expiră, iar mai multe cluburi – printre care şi Oţelul – i-au făcut ofertă.

”Mi se termină contractul. Nu ascund faptul că există ceva interes pentru câteva cluburi și mă bucură asta. Am luat-o de jos în urmă cu doi ani, la CS Dianamo, am promovat-o în Liga 2 și Cupa României. Și am ajuns aici, mi-au dat cei de la Metaloglobus șansa asta.

Erau șanse mici, nu știu dacă credeam 100%. Știam că e greu, dar am vrut foarte mult să îmbunătățesc situația echipei, care nu era una bună după 29 de meciuri. Aveau doar două victorii.

(n.r. dacă negociază cu Oțelul) Mâine am o întâlnire cu Metaloglobus. Există discuții și interes de la mai multe cluburi. O să vedem”, a declarat Florin Bratu, la Digi Sport.

Florin Bratu a mai antrenat pe FC Dinamo, România U18, CS Tunari, Aerostar, Concordia Chiajna, România U21, Karmiotissa și CS Dinamo.