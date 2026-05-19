Home | Fotbal | Liga 1 | Florin Bratu, în negocieri cu Oţelul Galaţi. “Există interes”

Florin Bratu, în negocieri cu Oţelul Galaţi. “Există interes”

Radu Constantin Publicat: 19 mai 2026, 22:58

Comentarii
Florin Bratu, în negocieri cu Oţelul Galaţi. Există interes

Florin Bratu, în timpul unui meci / Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Florin Bratu este foarte aproape să semneze cu Oţelul Galaţi. Mutarea a fost recunoscută chiar de fostul jucător de la Dinamo. Contractul lui cu Metaloglobus expiră, iar mai multe cluburi – printre care şi Oţelul – i-au făcut ofertă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Mi se termină contractul. Nu ascund faptul că există ceva interes pentru câteva cluburi și mă bucură asta. Am luat-o de jos în urmă cu doi ani, la CS Dianamo, am promovat-o în Liga 2 și Cupa României. Și am ajuns aici, mi-au dat cei de la Metaloglobus șansa asta.

Erau șanse mici, nu știu dacă credeam 100%. Știam că e greu, dar am vrut foarte mult să îmbunătățesc situația echipei, care nu era una bună după 29 de meciuri. Aveau doar două victorii.

(n.r. dacă negociază cu Oțelul) Mâine am o întâlnire cu Metaloglobus. Există discuții și interes de la mai multe cluburi. O să vedem”, a declarat Florin Bratu, la Digi Sport.

Florin Bratu a mai antrenat pe FC Dinamo, România U18, CS Tunari, Aerostar, Concordia Chiajna, România U21, Karmiotissa și CS Dinamo.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE: PSD a început negocierile secrete cu "suveraniştii" pentru a-l pune pe Grindeanu premier
Observator
SURSE: PSD a început negocierile secrete cu "suveraniştii" pentru a-l pune pe Grindeanu premier
Gerard Pique i-a scris un mesaj simplu, însă Shakira l-a uimit cu răspunsul ei: ”Doamne, nu e normală”
Fanatik.ro
Gerard Pique i-a scris un mesaj simplu, însă Shakira l-a uimit cu răspunsul ei: ”Doamne, nu e normală”
23:54

“Sezonul poate fi şi mai bun” Reacţia presei engleze după ce Arsenal a luat, în sfârşit, titlul!
23:43

LIVE VIDEOSlovenia – Slovacia se joacă ACUM, la Campionatul Mondial de hochei! Italia – Norvegia 0-4
23:40

Gabi Tamaş revine în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma
23:38

Prima reacţie a lui Arsenal, după ce a devenit campioana Angliei! 150.000 de like-uri în 5 minute
23:24

NEWS ALERTArsenal este noua campioană a Angliei! „Tunarii” au cucerit titlul după o pauză de 22 de ani
22:28

Şoc în Anglia! “Coşmarul” FCSB-ului va juca finala barajului pentru Premier League, după un scandal incredibil!
Vezi toate știrile
1 Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie” 2 Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia! 3 Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea 4 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 5 FCSB are antrenor! Surpriză uriașă a lui Gigi Becali: “L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe un an” 6 Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român