Președintele FIFA, mesaj după moartea lui Emeric Ienei: "Model de eleganță, echilibru și respect" - Antena Sport

Emeric Ienei a încetat din viață pe 5 noiembrie la vârsta de 88 de ani, iar vestea tragică a atras o serie de reacții din lumea fotbalului și nu numai. Un mesaj de condoleanțe pentru fostul mare antrenor și jucător al Stelei a fost transmis inclusiv de președintele FIFA, Gianni Infantino, prin intermediul unei scrisori către Federația Română de Fotbal.
Decesul lui Emeric Ienei a trecut dincolo de granițele României, iar conducătorul celui mai important for fotbalistic din lume a ținut și el să ofere o reacție. Infantino a amintit de realizările din cariera legendei atât din postura de jucător, cât și din cea de antrenor, după care l-a caracterizat pe Ienei prin câteva epitete.
Gianni Infantino, scrisoare către FRF după moartea lui Ienei
“Doresc să îmi exprim cele mai sincere și profunde condoleanțe cu privire la încetarea din viață a fostului jucător internațional și selecționer al echipei naționale, Emeric Ienei. Cuvintele par insuficiente pentru a exprima tristețea pe care o resimțim în fața acestei pierderi.
De-a lungul carierei sale de jucător, el a bifat șase selecții pentru echipa națională și și-a reprezentat țara la Turneul Olimpic de Fotbal din 1964. La nivel de club, va fi mereu amintit pentru lunga și strălucita sa carieră la FC Steaua București, alături de care a câștigat trei titluri de campion și patru Cupe ale României.
După retragerea din activitatea de jucător, a început o remarcabilă carieră de antrenor. În calitate de antrenor al FC Steaua București, a condus clubul spre șase titluri de campion, patru Cupe ale României și istoricul trofeu al Cupei Campionilor Europeni în 1986. De asemenea, a fost selecționer al echipei naționale a României, pe care a condus-o la Cupa Mondială din 1990 și din nou la Campionatul European din 2000, în cel de-al doilea mandat al său.
Legendă a clubului FC Steaua București și a fotbalului românesc, cunoscut pentru calmul și autoritatea sa legendare, model de eleganță, echilibru și respect, atât pe teren, cât și în afara lui, moștenirea și parcursul său vor rămâne vii în amintirea tuturor, iar absența sa va fi profund resimțită.
În numele comunității internaționale a fotbalului, doresc să transmit cele mai sincere condoleanțe Federației Române de Fotbal, precum și familiei, prietenilor și apropiaților lui Emeric Ienei. Gândurile noastre sunt alături de voi toți. Sperăm ca aceste amintiri și cuvinte de sprijin să aducă puțină alinare și pace în aceste momente dificile“, se arată în scrisoarea lui Infantino, potrivit frf.ro.
