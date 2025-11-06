Președintele FIFA, mesaj după moartea lui Emeric Ienei: "Model de eleganță, echilibru și respect" - Antena Sport

Emeric Ienei a încetat din viață pe 5 noiembrie la vârsta de 88 de ani, iar vestea tragică a atras o serie de reacții din lumea fotbalului și nu numai. Un mesaj de condoleanțe pentru fostul mare antrenor și jucător al Stelei a fost transmis inclusiv de președintele FIFA, Gianni Infantino, prin intermediul unei scrisori către Federația Română de Fotbal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Decesul lui Emeric Ienei a trecut dincolo de granițele României, iar conducătorul celui mai important for fotbalistic din lume a ținut și el să ofere o reacție. Infantino a amintit de realizările din cariera legendei atât din postura de jucător, cât și din cea de antrenor, după care l-a caracterizat pe Ienei prin câteva epitete.

Gianni Infantino, scrisoare către FRF după moartea lui Ienei

“Doresc să îmi exprim cele mai sincere și profunde condoleanțe cu privire la încetarea din viață a fostului jucător internațional și selecționer al echipei naționale, Emeric Ienei. Cuvintele par insuficiente pentru a exprima tristețea pe care o resimțim în fața acestei pierderi.

De-a lungul carierei sale de jucător, el a bifat șase selecții pentru echipa națională și și-a reprezentat țara la Turneul Olimpic de Fotbal din 1964. La nivel de club, va fi mereu amintit pentru lunga și strălucita sa carieră la FC Steaua București, alături de care a câștigat trei titluri de campion și patru Cupe ale României.

După retragerea din activitatea de jucător, a început o remarcabilă carieră de antrenor. În calitate de antrenor al FC Steaua București, a condus clubul spre șase titluri de campion, patru Cupe ale României și istoricul trofeu al Cupei Campionilor Europeni în 1986. De asemenea, a fost selecționer al echipei naționale a României, pe care a condus-o la Cupa Mondială din 1990 și din nou la Campionatul European din 2000, în cel de-al doilea mandat al său.