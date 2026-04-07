Home | Fotbal | Prima reacție din partea FRF după moartea lui Mircea Lucescu: “Un mentor, un vizionar și un simbol național”

Prima reacție din partea FRF după moartea lui Mircea Lucescu: “Un mentor, un vizionar și un simbol național”

Andrei Nicolae Publicat: 7 aprilie 2026, 21:24 / Actualizat: 7 aprilie 2026, 22:27

Prima reacție din partea FRF după moartea lui Mircea Lucescu: Un mentor, un vizionar și un simbol național

Mircea Lucescu - FRF

Federația Română de Fotbal a emis un comunicat emoționant după ce Mircea Lucescu a încetat din viață la vârsta de 80 de ani. Forul a vorbit la superlativ despre cariera lui “Il Luce” și nu s-a ferit să “arunce” cu epitete când s-a raportat la ce a reușit antrenorul de-a lungul carierei sale.

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani la capătul unei perioade în care s-a confruntat cu probleme medicale constante. Internat la Spitalul Universitar pe 29 martie, la scurt timp după barajul României cu Turcia, fostul selecționer se afla de duminică dimineața în comă indusă după ce starea sa s-a agravat, iar în seara zilei de marți organismul său a cedat.

Ce a scris FRF despre Mircea Lucescu după decesul fostului selecționer

La scurt timp după ce Spitalul Universitar a făcut anunțul care aduce fotbalul românesc în doliu, Federația Română de Fotbal a venit cu un comunicat emoționant care a acoperit cariera lui Mircea Lucescu, începând cu ce a reușit să facă din postura de jucător până la încetarea din viață.

Federația Română de Fotbal își exprimă regretul nemărginit în urma trecerii în neființă a celui care a fost, este și va rămâne o legendă absolută: Mircea Lucescu. Fotbalul nostru pierde astăzi nu doar un tactician genial, ci un mentor, un vizionar și un simbol național care a purtat tricolorul pe cele mai înalte culmi ale succesului mondial.

Mircea Lucescu a lăsat în urmă o moștenire colosală, greu de egalat în istoria sportului rege. Ca jucător, a fost esența eleganței și a inteligenței în teren. Emblematic pentru Dinamo București, club alături de care a cucerit 7 titluri de campion, Lucescu a strălucit și sub culorile echipei naționale. Momentul de referință rămâne Cupa Mondială din 1970, unde, din postura de căpitan al “Generației de la Guadalajara”, a înfruntat legende precum Pelé și Bobby Moore.

Însă adevărata sa dimensiune de geniu s-a văzut pe banca tehnică. Mircea Lucescu a fost antrenorul care a adus fotbalul modern în România, ducând echipa națională la EURO 1984 și punând bazele marii echipe a Corvinului Hunedoara. Succesele sale internaționale, trofeele europene cucerite, triumfurile cu Galatasaray și Beşiktaş în Turcia, perioada de la Şahtior Doneţk, în Ucraina, l-au plasat în panteonul celor mai titrați antrenori din istoria fotbalului mondial.

În vara lui 2024 s-a întors la Echipa Națională pe care a iubit-o fără margini. Sub conducerea sa, România a reușit o campanie de excepție în Liga Națiunilor, șase victorii din șase meciuri, în urma căreia reprezentativa noastră a obținut locul în play-off-ul din martie, pentru accederea la Campionatul Mondial din vara aceasta.

Federația Română de Fotbal anunță organizarea unui moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu înaintea partidelor din următoarea etapă, în competițiile Superliga, Liga 2 și Liga 3, dar și în Superligă feminină.

CALCUL: cu cât s-au ieftinit de fapt carburanţii, după cele două tăieri ale GuvernuluiCALCUL: cu cât s-au ieftinit de fapt carburanţii, după cele două tăieri ale Guvernului
Rămas bun, Mircea Lucescu! Îți mulțumim pentru tot ce ai dăruit fotbalului românesc! Dumnezeu să te odihnească în pace! În acest context plin de suferință pentru întreaga familie a fotbalului românesc, FRF anunță că procesul de numire a unui nou selecționer va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată“, au scris cei de la frf.ro.

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Cafeaua de la automat are 4.700 de bacterii. Rezultat şocant la analizele de laborator
Observator
Cafeaua de la automat are 4.700 de bacterii. Rezultat şocant la analizele de laborator
Drama uriașă pe care a trăit-o Mircea Lucescu la ultima sa aniversare. Legendarul antrenor a primit o veste teribilă chiar în ziua în care a împlinit 80 ani
Fanatik.ro
Drama uriașă pe care a trăit-o Mircea Lucescu la ultima sa aniversare. Legendarul antrenor a primit o veste teribilă chiar în ziua în care a împlinit 80 ani
EXCLUSIVColegul lui Mircea Lucescu de la naţională a plâns în hohote când a auzit de deces: “Cel mai mare om”
FotoCum a fost surprins Răzvan Lucescu la Spitalul Universitar, după moartea tatălui Mircea Lucescu
Președintele Nicușor Dan, reacție după moartea lui Mircea Lucescu: “Un adevărat ambasador al României”
EXCLUSIVFlorin Tănase, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu: „A fost o onoare! Rămas bun, nea Mircea”
Cornel Dinu, distrus după moartea lui Mircea Lucescu: „Fotbalul l-a ucis”
„Și-a dedicat viața fotbalului”. Gică Popescu, mesaj tulburător după ce Mircea Lucescu a murit
1 UPDATEMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer 2 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 3 Cine este Marius Andronache, medicul cardiolog adus de Răzvan din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu 4 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1 5 Averea colosală pe care Mircea Lucescu o lasă în urmă. „Il Luce” a murit la 80 de ani 6 Remarcatul lui Cristi Săpunaru după Craiova – CFR Cluj 2-0: “Îmi place enorm de mult”! Îl vrea şi la naţională
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit