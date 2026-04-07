Prima reacție din partea FRF după moartea lui Mircea Lucescu: “Un mentor, un vizionar și un simbol național”

Federația Română de Fotbal a emis un comunicat emoționant după ce Mircea Lucescu a încetat din viață la vârsta de 80 de ani. Forul a vorbit la superlativ despre cariera lui “Il Luce” și nu s-a ferit să “arunce” cu epitete când s-a raportat la ce a reușit antrenorul de-a lungul carierei sale.

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani la capătul unei perioade în care s-a confruntat cu probleme medicale constante. Internat la Spitalul Universitar pe 29 martie, la scurt timp după barajul României cu Turcia, fostul selecționer se afla de duminică dimineața în comă indusă după ce starea sa s-a agravat, iar în seara zilei de marți organismul său a cedat.

Ce a scris FRF despre Mircea Lucescu după decesul fostului selecționer

La scurt timp după ce Spitalul Universitar a făcut anunțul care aduce fotbalul românesc în doliu, Federația Română de Fotbal a venit cu un comunicat emoționant care a acoperit cariera lui Mircea Lucescu, începând cu ce a reușit să facă din postura de jucător până la încetarea din viață.

“Federația Română de Fotbal își exprimă regretul nemărginit în urma trecerii în neființă a celui care a fost, este și va rămâne o legendă absolută: Mircea Lucescu. Fotbalul nostru pierde astăzi nu doar un tactician genial, ci un mentor, un vizionar și un simbol național care a purtat tricolorul pe cele mai înalte culmi ale succesului mondial.

Mircea Lucescu a lăsat în urmă o moștenire colosală, greu de egalat în istoria sportului rege. Ca jucător, a fost esența eleganței și a inteligenței în teren. Emblematic pentru Dinamo București, club alături de care a cucerit 7 titluri de campion, Lucescu a strălucit și sub culorile echipei naționale. Momentul de referință rămâne Cupa Mondială din 1970, unde, din postura de căpitan al “Generației de la Guadalajara”, a înfruntat legende precum Pelé și Bobby Moore.