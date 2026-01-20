Primire spectaculoasă pentru jucătorii din Senegal, după succesul din Cupa Africii. Asaltaţi de fani încă de la aeroport - Antena Sport

Acest moment de imensă bucurie este unul dintre puţinele pe care le-a cunoscut ţara în ultimii ani, care a trecut între 2021 şi 2024 prin grave tulburări politice care au provocat zeci de morţi. Senegalul se confruntă, de asemenea, în prezent cu o situaţie economică şi socială dificilă. „De neuitat”,, titra L’Observateur pe prima pagină, salutând succesul.

Sadio Mane, “erou” în Senegal

„Sadio, omul care a refuzat înfrângerea istoriei”, cu un portret al jucătorului. În faţa gazdei marocane, vedeta senegaleză Sadio Mané – în timp ce coechipierii săi furioşi părăsiseră terenul pentru a protesta împotriva penalty-ului discutabil acordat lui Brahim Diaz în prelungiri, imediat după un gol refuzat Senegalului – i-a îndemnat să se întoarcă pe teren pentru a termina meciul.

Acest titlu răsplăteşte cea de-a doua naţiune africană în clasamentul FIFA, după Maroc, şi cea mai constantă echipă de pe continent, cu trei finale (pentru două titluri în 2021 şi 2025) ale Cupei Africii în ultimele patru ediţii. Cu toate acestea, finala s-a desfăşurat într-un context tensionat, alimentat de tensiunile apărute cu câteva zile înainte de meci şi de criticile din Senegal cu privire la primirea rezervată jucătorilor la Rabat, în special lipsa pretinsă de securitate la sosirea lor la gara din Rabat, denunţată de selecţionerul Senegalului, Pape Thiaw.

La rândul său, Federaţia Regală Marocană de Fotbal a afirmat luni într-un comunicat că va recurge la proceduri legale la Confederaţia Africană de Fotbal (CAF) şi la FIFA „pentru a decide cu privire la retragerea echipei naţionale senegaleze de pe teren în timpul finalei împotriva echipei naţionale marocane” şi cu privire la „evenimentele care au însoţit această decizie, în urma anunţării de către arbitru a unui penalty considerat corect în unanimitate de către specialişti”. „Această situaţie a avut un impact semnificativ asupra desfăşurării normale a meciului şi asupra performanţei jucătorilor”, adaugă comunicatul.

Luni, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a condamnat „scenele inacceptabile” din timpul finalei, acuzând unii jucători şi o parte din staful Senegalului care au părăsit terenul pentru câteva minute în timpul meciului. El a solicitat „instanţelor disciplinare competente ale CAF” să ia „măsurile corespunzătoare”.