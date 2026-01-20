Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Primire spectaculoasă pentru jucătorii din Senegal, după succesul din Cupa Africii. Asaltaţi de fani încă de la aeroport - Antena Sport

Home | Fotbal | Primire spectaculoasă pentru jucătorii din Senegal, după succesul din Cupa Africii. Asaltaţi de fani încă de la aeroport
VIDEO

Primire spectaculoasă pentru jucătorii din Senegal, după succesul din Cupa Africii. Asaltaţi de fani încă de la aeroport

Viviana Moraru Publicat: 20 ianuarie 2026, 9:49

Comentarii
Primire spectaculoasă pentru jucătorii din Senegal, după succesul din Cupa Africii. Asaltaţi de fani încă de la aeroport

Sadio Mane, cu trofeul Cupei Africii/ Profimedia

Echipa de fotbal a Senegalului, care a câştigat titlul de campioană a Africii după victoria cu Marocul (1-0) duminică la Rabat, a aterizat, luni seara târziu, în ţara sa, fiind întâmpinată călduros la ieşirea din avion de către şeful statului senegalez.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Leii de la Teranga, care au sosit cu un zbor special puţin înainte de miezul nopţii, provenind din Maroc, au fost felicitaţi de preşedintele senegalez Bassirou Diomaye Faye, de prim-ministrul Ousmane Sonko, precum şi de membrii guvernului.

Primire spectaculoasă pentru jucătorii din Senegal, după succesul din Cupa Africii

Câteva sute de suporteri înfocaţi au aşteptat ore întregi în jurul aeroportului pentru a sărbători întoarcerea campionilor lor, care au ajuns cu câteva ore întârziere faţă de ora prevăzută. După aterizare, coechipierii căpitanului Idrissa Gueye s-au urcat într-un autobuz cu etaj pentru a prezenta trofeul fanilor prezenţi în jurul aeroportului.

Pe tot parcursul serii, numeroşi senegalezi, în special tineri, s-au adunat în capitală şi la periferia acesteia pentru a sărbători această victorie. Pentru a doua seară consecutivă, artificii, petarde, zgomotul asurzitor al vuvuzelelor şi claxoanelor au răsunat în tot oraşul, suporterii fluturând steaguri mari ale Senegalului, pe jos sau în maşini care goneau cu viteză pe străzi.

Reclamă
Reclamă

Marţi, o „mare paradă populară” va avea loc pe străzile din Dakar, începând cu ora 11:00 locală, şi va dura câteva ore, înainte ca jucătorii să fie primiţi oficial în faţa palatului prezidenţial la sfârşitul după-amiezii sau seara.

„Eroici!”, titra luni pe prima pagină cotidianul Le Soleil. „Din iad în paradis, Leii au trecut prin toate emoţiile” la finalul unui „scenariu nebunesc” în această finală câştigată cu 1-0 după prelungiri, scrie ziarul.

Fără tragedii de Sărbători pe "drumul morţii", după ce traficul s-a mutat pe Autostrada MoldoveiFără tragedii de Sărbători pe "drumul morţii", după ce traficul s-a mutat pe Autostrada Moldovei
Reclamă

Acest moment de imensă bucurie este unul dintre puţinele pe care le-a cunoscut ţara în ultimii ani, care a trecut între 2021 şi 2024 prin grave tulburări politice care au provocat zeci de morţi. Senegalul se confruntă, de asemenea, în prezent cu o situaţie economică şi socială dificilă. „De neuitat”,, titra L’Observateur pe prima pagină, salutând succesul.

Sadio Mane, “erou” în Senegal

„Sadio, omul care a refuzat înfrângerea istoriei”, cu un portret al jucătorului. În faţa gazdei marocane, vedeta senegaleză Sadio Mané – în timp ce coechipierii săi furioşi părăsiseră terenul pentru a protesta împotriva penalty-ului discutabil acordat lui Brahim Diaz în prelungiri, imediat după un gol refuzat Senegalului – i-a îndemnat să se întoarcă pe teren pentru a termina meciul.

Acest titlu răsplăteşte cea de-a doua naţiune africană în clasamentul FIFA, după Maroc, şi cea mai constantă echipă de pe continent, cu trei finale (pentru două titluri în 2021 şi 2025) ale Cupei Africii în ultimele patru ediţii. Cu toate acestea, finala s-a desfăşurat într-un context tensionat, alimentat de tensiunile apărute cu câteva zile înainte de meci şi de criticile din Senegal cu privire la primirea rezervată jucătorilor la Rabat, în special lipsa pretinsă de securitate la sosirea lor la gara din Rabat, denunţată de selecţionerul Senegalului, Pape Thiaw.

La rândul său, Federaţia Regală Marocană de Fotbal a afirmat luni într-un comunicat că va recurge la proceduri legale la Confederaţia Africană de Fotbal (CAF) şi la FIFA „pentru a decide cu privire la retragerea echipei naţionale senegaleze de pe teren în timpul finalei împotriva echipei naţionale marocane” şi cu privire la „evenimentele care au însoţit această decizie, în urma anunţării de către arbitru a unui penalty considerat corect în unanimitate de către specialişti”. „Această situaţie a avut un impact semnificativ asupra desfăşurării normale a meciului şi asupra performanţei jucătorilor”, adaugă comunicatul.

Luni, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a condamnat „scenele inacceptabile” din timpul finalei, acuzând unii jucători şi o parte din staful Senegalului care au părăsit terenul pentru câteva minute în timpul meciului. El a solicitat „instanţelor disciplinare competente ale CAF” să ia „măsurile corespunzătoare”.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Locul din România care a făcut-o pe o tânără din China să se simtă ca pe o "planetă extraterestră"
Observator
Locul din România care a făcut-o pe o tânără din China să se simtă ca pe o "planetă extraterestră"
Condamnat celebru din Republica Moldova, în comă profundă după ce a aflat că va fi extrădat din România. Bărbatul era condamnat la 9 ani și 6 luni de închisoare
Fanatik.ro
Condamnat celebru din Republica Moldova, în comă profundă după ce a aflat că va fi extrădat din România. Bărbatul era condamnat la 9 ani și 6 luni de închisoare
10:26
Suma uriaşă câştigată de Sorana Cîrstea, după calificarea spectaculoasă în turul doi la Australian Open
10:21
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Australian Open 2026! Revenire de senzaţie a româncei cu Eva Lys
9:56
CFR Cluj transferă din prima ligă a Belgiei! Mijlocaşul cu care echipa din Gruia a bătut palma
9:31
Un nou transfer la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat mutarea: “Îl urcăm în avion”
9:11
Kylian Mbappe a sărit în apărarea lui Vinicius! Mesajul categoric al francezului pentru fanii lui Real Madrid
9:05
Ce a spus Mikel Arteta despre Cristi Chivu, înaintea duelului “de foc” dintre Inter şi Arsenal, din Champions League
Vezi toate știrile
1 Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes” 2 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat” 3 Un club din Premier League forţează transferul definitiv al lui Radu Drăgușin 4 VIDEONu a rezistat! Selecţionerul Marocului l-a certat pe Diaz după ce şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri! 5 Salariul uriaş pe care Olimpiu Moruţan îl va avea în Liga 1 6 Zeljko Kopic, în doliu! Tragedia a fost anunţată de antrenor: “Odihnește-te în pace”
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”