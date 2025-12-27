Probleme pentru Horațiu Moldovan. Transferul în Italia a intrat în impas - Antena Sport

Probleme pentru Horațiu Moldovan. După ce în ultima perioadă s-a zvonit că portarul român e la un pas de o revenire în Italia, mutarea a intrat în impas.
Spezia, formație din Serie B, îl dorea pe Horațiu Moldovan. Italienii au început să negocieze cu Atletico Madrid, echipă de care aparține portarul român, în vederea unui transfer.
Transferul lui Horațiu Moldovan la Spezia a intrat în impas
Conform presei din Italia, Spezia a ajuns însă la un acord cu un alt portar, Boris Radunovic, de la Cagliari. Sârbul i-a luat fața lui Horațiu Moldovan și este așteptat să semneze cu echipa din Serie B.
„S-a ajuns la un acord de principiu cu Cagliari, care îl deține pe portarul sârb: acesta va ajunge sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare în favoarea celor de la Spezia. Totul a fost stabilit între Stefano Melissano și fostul director sportiv al Speziei, Guido Angelozzi.
Mingea este acum la portar, care trebuie să-și dea aprobarea finală. Totuși, așa cum am relatat în ultimele zile, Radunovic își exprimase deja dorința să plece, după ce a fost asociat cu o posibilă mutare la Sampdoria.
Antrenorul Roberto Donadoni este astfel mulțumit: va avea portarul experimentat pe care îl căuta. Are 29 de ani, 194 cm înălțime și 209 apariții în carieră ca profesionist, dintre care 157 în Serie B, 14 în Serie A, 8 în Coppa Italia și 25 în prima ligă sârbă”, au notat italienii.
Horațiu Moldovan, cotat la suma de două milioane de euro, a bifat un singur meci la Real Oviedo. El a fost titular în duelul din Cupa Spaniei cu Ourense, de la finalul lunii octombrie.
