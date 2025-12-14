Dumitru Stângaciu nu mai crede în fotbalul românesc: "Din păcate, regresează! E foarte greu să ajungem la Mondial" - Antena Sport

Dumitru Stângaciu a vorbit deschis despre situaţia din fotbalul românesc şi a susţinut că şansele României de a ajunge la World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

România va avea un duel infernal cu Turcia în semifinalele play-off-ului din martie 2026. Dacă vom trece de echipa lui Montela, vom evolua tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Kosovo şi Slovacia.

Dumitru Stângaciu nu mai crede în fotbalul românesc

“Ar trebui să progreseze, dar din păcate regresează, nu văd, deocamdată, fotbaliștii care să facă diferența, jucătorii care să ajungă la un nivel mai mare de intensitate. Dar sperăm.

Avem o șansă cu Turcia și trebuie să fructificăm. Apoi un alt baraj și oricare ar fi adversarul sperăm să ajungem la Mondial, dar e foarte greu.

Nu am un preferat la echipa națională, dar deocamdată văd că Ionuț Radu joacă bine la Celta și mă bucur pentru el. Și Târnovanu e foarte bun. În poartă nu sunt probleme, deocamdată”, a spus Stângaciu, citat de prosport.ro.