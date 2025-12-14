Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce transfer ar putea face Interul lui Chivu de la Juventus! "Nerazzurrii" pot realiza o reuniune de senzație - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Ce transfer ar putea face Interul lui Chivu de la Juventus! “Nerazzurrii” pot realiza o reuniune de senzație

Ce transfer ar putea face Interul lui Chivu de la Juventus! “Nerazzurrii” pot realiza o reuniune de senzație

Andrei Nicolae Publicat: 14 decembrie 2025, 13:51

Comentarii
Ce transfer ar putea face Interul lui Chivu de la Juventus! Nerazzurrii pot realiza o reuniune de senzație

Khephren Thuram, după un gol marcat în Juventus - Inter / Profimedia

Inter se pregătește pentru perioada de mercato de iarnă, iar jurnaliștii deja au început să scrie despre interesul “nerazzurrilor” pentru anumiți jucători. În urmă cu puțin timp, Gazzetta dello Sport a venit cu un scenariu care ar reprezenta o adevărată lovitură de imagine pe care ar putea să o dea truap de pe Meazza: Khephren Thuram.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Chivu ar putea ajunge să îi aibă în vestiarul său pe ambii frați Thuram: Khephren și Marcus, copiii celebrului Lilian Thuram, care a scris istorie pentru Juventus. Cel mai cunoscut ziar de sport din Italia, Gazzetta dello Sport, scrie că Davide Frattesi, mijlocașul milanezilor, ar putea ajunge la “Bătrâna Doamnă”, iar Inter să îl cumpere pe francez pentru a înlocui spațiul liber.

Khephren Thuram, reuniune cu Marcus la Inter?

Jurnaliștii italieni au analizat în detaliu situația și au venit cu mai multe informații în acest sens. Deși momentan niciun club nu a făcut un pas înspre un posibil transfer, este cunoscut faptul că Davide Frattesi nu își mai găsește loc în echipa lui Cristi Chivu, iar plecarea sa pare iminentă, fie că vorbim de perioada de mercato de iarnă sau cea de vară, presa punând accentul pe cea de-a doua menționată.

Omul care a a fost decisiv pentru “nerazzurri” în meciurile cu Bayern și cu Barcelona din sezonul trecut de UCL este extrem de apreciat de Luciano Spalletti, antrenorul adus de “bianconeri” în locul lui Igor Tudor. De aici pleacă narativa potrivit căreia Juventus s-ar interesa de serviciile mijlocașului de 26 de ani, iar Inter ar contracara la rândul lor cu o ofertă pentru un jucător din linia mediană din lotul marii rivale.

Astfel, presa din Italia ajunge la concluzia potrivit căreia Khephren Thuram, fratele mai mic al lui Marcus, ar putea ajunge pe Giuseppe Meazza la marea rivală a echipei sale. Jurnaliștii notează că Interul lui Chivu are nevoie de un fotbalist precum mijlocașul “bianconerilor”, care are un fizic bun și care poate schimba ritmul jocului.

Reclamă
Reclamă

În cazul în care cele două mutări s-ar concretiza, atunci aducerea lui Khephren Thuram ar fi o adevărată lovitură dată de Inter marii sale rivale, club unde Lilian Thuram a fost o legendă. Presa chiar vorbește despre posibilitatea ironiei ca ambii copii ai fostului internațional francez să ajungă să evolueze împreună pentru trupa de pe Meazza.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Târg de Crăciun ca-n povești la o fermă din Harghita: bucate tradiționale, animale și distracție pentru copii
Observator
Târg de Crăciun ca-n povești la o fermă din Harghita: bucate tradiționale, animale și distracție pentru copii
Membrul Casei Regale, atacat de suporteri după un meci de Champions League: „M-am temut pentru viața mea!”
Fanatik.ro
Membrul Casei Regale, atacat de suporteri după un meci de Champions League: „M-am temut pentru viața mea!”
14:50
Dumitru Stângaciu nu mai crede în fotbalul românesc: “Din păcate, regresează! E foarte greu să ajungem la Mondial”
14:50
LIVE VIDEOWang Manyu a câştigat finala WTT Finals 2025. Urmează finala masculină
14:36
Zinedine Zidane revine! Anunțul lui Fabrizio Romano: “Au un acord verbal, pot confirma”
13:56
Dorinel Munteanu, mesaj clar pentru jucători înainte de meciul cu Craiova: “Vorbărie multă, sărăcia omului”
13:11
Hermannstadt – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Debut “de foc” pentru Dorinel Munteanu
12:54
Bogdan Racoviţan a semnat! Contractul e valabil până în 2028
Vezi toate știrile
1 Dinamo, transfer de titlu în Liga 1! Vârful de două milioane de euro dorit de „câini” 2 Gigi Becali îl vrea la FCSB, dar Giovanni Becali îl propune la Dinamo: “Ar fi perfect” 3 Daniel Pancu a cerut primul transfer al iernii la CFR Cluj! Este brazilian și a impresionat în Liga 1 4 Florin Gardoș, revenire de senzație în fotbalul românesc! Fostul jucător de la FCSB a semnat 5 Rapid – Oțelul 0-2. Gălățenii îngenunchează liderul Ligii 1 și dinamitează lupta pentru play-off 6 Au bătut palma! Primul transfer al iernii la Real Madrid
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”