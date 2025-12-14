Ce transfer ar putea face Interul lui Chivu de la Juventus! "Nerazzurrii" pot realiza o reuniune de senzație - Antena Sport

Inter se pregătește pentru perioada de mercato de iarnă, iar jurnaliștii deja au început să scrie despre interesul “nerazzurrilor” pentru anumiți jucători. În urmă cu puțin timp, Gazzetta dello Sport a venit cu un scenariu care ar reprezenta o adevărată lovitură de imagine pe care ar putea să o dea truap de pe Meazza: Khephren Thuram.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Chivu ar putea ajunge să îi aibă în vestiarul său pe ambii frați Thuram: Khephren și Marcus, copiii celebrului Lilian Thuram, care a scris istorie pentru Juventus. Cel mai cunoscut ziar de sport din Italia, Gazzetta dello Sport, scrie că Davide Frattesi, mijlocașul milanezilor, ar putea ajunge la “Bătrâna Doamnă”, iar Inter să îl cumpere pe francez pentru a înlocui spațiul liber.

Khephren Thuram, reuniune cu Marcus la Inter?

Jurnaliștii italieni au analizat în detaliu situația și au venit cu mai multe informații în acest sens. Deși momentan niciun club nu a făcut un pas înspre un posibil transfer, este cunoscut faptul că Davide Frattesi nu își mai găsește loc în echipa lui Cristi Chivu, iar plecarea sa pare iminentă, fie că vorbim de perioada de mercato de iarnă sau cea de vară, presa punând accentul pe cea de-a doua menționată.

Omul care a a fost decisiv pentru “nerazzurri” în meciurile cu Bayern și cu Barcelona din sezonul trecut de UCL este extrem de apreciat de Luciano Spalletti, antrenorul adus de “bianconeri” în locul lui Igor Tudor. De aici pleacă narativa potrivit căreia Juventus s-ar interesa de serviciile mijlocașului de 26 de ani, iar Inter ar contracara la rândul lor cu o ofertă pentru un jucător din linia mediană din lotul marii rivale.

Astfel, presa din Italia ajunge la concluzia potrivit căreia Khephren Thuram, fratele mai mic al lui Marcus, ar putea ajunge pe Giuseppe Meazza la marea rivală a echipei sale. Jurnaliștii notează că Interul lui Chivu are nevoie de un fotbalist precum mijlocașul “bianconerilor”, care are un fizic bun și care poate schimba ritmul jocului.