Zinedine Zidane revine! Anunțul lui Fabrizio Romano: "Au un acord verbal, pot confirma" - Antena Sport

Zinedine Zidane va reveni în sfârșit în antrenorat după o pauză de patru ani sabatici. Cunoscutul jurnalist Fabrizio Romano a anunțat că tehnicianul care a scris istorie cu Real Madrid va ajunge la naționala Franței în vară, după Cupa Mondială din 2026.
Zidane este la câteva luni distanță de a-și împlini visul și a prelua echipa “cocoșului galic”, care se pregătește în prezent alături de Didier Deschamps să cucerească un nou titlu mondial. Pentru actualul selecționer, turneul final din America de Nord va reprezenta “cântecul de lebădă” și finalul unui mandat început în 2012.
Zidane va fi noul selecționer al Franței
În locul lui Deschamps va ajunge la naționala din “hexagon” o adevărată legendă a fotbalului, Zinedine Zidane. Cei doi chiar au fost colegi în echipa Franței care cucerea în 1998 Campionatul Mondial în 2000 Campionatul European.
În urmă cu o zi, Fabrizio Romano a confirmat că “Zizou” s-a înțeles cu cei din federație, iar venirea sa este iminentă: “Au un acord verbal, pot confirma“, a punctat reputatul jurnalist.
Deschamps a anunțat că va lăsa naționala Franței pe mâinile altcuiva după Cupa Mondială, iar singura întrebare era legată de cine va veni în locul său. După ce jurnaliștii spanioli au anunțat de acum o lună că Zidane va prelua naționala, acum vestea a fost confirmată și de Fabrizio Romano, considerat un as în materie de mutări pe piața de transferuri.
Încă de când scria istorie la Real Madrid, Zidane și-a exprimat dorința de a antrena naționala, iar acum se pare că totul e stabilit în acest sens.
