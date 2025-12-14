Dorinel Munteanu, mesaj clar pentru jucători înainte de meciul cu Craiova: "Vorbărie multă, sărăcia omului" - Antena Sport

Dorinel Munteanu are parte de un debut de foc pe banca lui Hermannstadt. Sibienii vor întâlni Universitatea Craiova, duminică, iar Munti aşteaptă o reacţie de la jucătorii săi.
Hermannstadt a ajuns la 9 meciuri fără victorie în Liga 1, ultimul succes venind pe terenului Rapidului (2-1). Munteanu speră ca această serie să se termine în partida cu oltenii.
Dorinel Munteanu, mesaj clar pentru jucători
“Importanța jocului o știm cu toții, atât din punct de vedere al punctelor, dar și al schimbării de antrenor. Aceste două probleme vor fi acoperite de randamentul jucătorilor. Am mare încredere în ei, au înțeles în cele 2-3 zile cât am stat cu ei că în fotbal nu trebuie să lipsească încrederea.
Nici un jucător nu a uitat să joace. Deși avem în față o echipă bună, poate fi contracarată. Obiectivul nostru e clar, de a câștiga cele 6 puncte în ultimele două etape ale anului.
Jucătorii trebuie să se autodepășească și fizic și mental. Nu îmi fac probleme din punct de vedere al calității. Vreau un joc colectiv, putem să-l facem, suntem dispuși la efort. Deși, minunile nu se fac în 3 zile. Minunea trebuie să vină de la ei, ei sunt principalii actori.
Rezultatele din ultimul timp și-au pus amprenta, am încercat să le redau încrederea de la prima discuție. I-am ascultat pe toți, până la un punct. Vorbărie multă, sărăcia omului. Trebuie fapte, să demonstrăm tuturor suporterilor, conducerii că nu merităm locul pe care suntem acum.
Sunt ceva probleme de lot, au fost răciți, au avut gripă. Sper ca până la ora jocului să-și revină. Dar am un lot echilibrat valoric, voi găsi soluția cea mai bun”, a spus Dorinel Munteanu la conferinţa de presă.
După primele 19 etape disputate din sezonul regular, Hermannstadt e pe locul 15, cu 12 puncte acumulate. Sibienii sunt la 7 puncte distanţă de prima poziţie care asigură rămânerea în Liga 1, ocupată de Petrolul.
