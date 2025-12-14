Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dorinel Munteanu, mesaj clar pentru jucători înainte de meciul cu Craiova: "Vorbărie multă, sărăcia omului" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dorinel Munteanu, mesaj clar pentru jucători înainte de meciul cu Craiova: “Vorbărie multă, sărăcia omului”

Dorinel Munteanu, mesaj clar pentru jucători înainte de meciul cu Craiova: “Vorbărie multă, sărăcia omului”

Dan Roșu Publicat: 14 decembrie 2025, 13:56

Comentarii
Dorinel Munteanu, mesaj clar pentru jucători înainte de meciul cu Craiova: Vorbărie multă, sărăcia omului

Dorinel Munteanu, în timpul unui meci - Hepta

Dorinel Munteanu are parte de un debut de foc pe banca lui Hermannstadt. Sibienii vor întâlni Universitatea Craiova, duminică, iar Munti aşteaptă o reacţie de la jucătorii săi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Hermannstadt a ajuns la 9 meciuri fără victorie în Liga 1, ultimul succes venind pe terenului Rapidului (2-1). Munteanu speră ca această serie să se termine în partida cu oltenii.

Dorinel Munteanu, mesaj clar pentru jucători

“Importanța jocului o știm cu toții, atât din punct de vedere al punctelor, dar și al schimbării de antrenor. Aceste două probleme vor fi acoperite de randamentul jucătorilor. Am mare încredere în ei, au înțeles în cele 2-3 zile cât am stat cu ei că în fotbal nu trebuie să lipsească încrederea.

Nici un jucător nu a uitat să joace. Deși avem în față o echipă bună, poate fi contracarată. Obiectivul nostru e clar, de a câștiga cele 6 puncte în ultimele două etape ale anului.

Jucătorii trebuie să se autodepășească și fizic și mental. Nu îmi fac probleme din punct de vedere al calității. Vreau un joc colectiv, putem să-l facem, suntem dispuși la efort. Deși, minunile nu se fac în 3 zile. Minunea trebuie să vină de la ei, ei sunt principalii actori.

Reclamă
Reclamă

Rezultatele din ultimul timp și-au pus amprenta, am încercat să le redau încrederea de la prima discuție. I-am ascultat pe toți, până la un punct. Vorbărie multă, sărăcia omului. Trebuie fapte, să demonstrăm tuturor suporterilor, conducerii că nu merităm locul pe care suntem acum.

Sunt ceva probleme de lot, au fost răciți, au avut gripă. Sper ca până la ora jocului să-și revină. Dar am un lot echilibrat valoric, voi găsi soluția cea mai bun”, a spus Dorinel Munteanu la conferinţa de presă.

După primele 19 etape disputate din sezonul regular, Hermannstadt e pe locul 15, cu 12 puncte acumulate. Sibienii sunt la 7 puncte distanţă de prima poziţie care asigură rămânerea în Liga 1, ocupată de Petrolul.

Ignatul, retrăit ca odinioară. Tradiții de Crăciun readuse la viață în muzeele din Cluj și SibiuIgnatul, retrăit ca odinioară. Tradiții de Crăciun readuse la viață în muzeele din Cluj și Sibiu
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Târg de Crăciun ca-n povești la o fermă din Harghita: bucate tradiționale, animale și distracție pentru copii
Observator
Târg de Crăciun ca-n povești la o fermă din Harghita: bucate tradiționale, animale și distracție pentru copii
Membrul Casei Regale, atacat de suporteri după un meci de Champions League: „M-am temut pentru viața mea!”
Fanatik.ro
Membrul Casei Regale, atacat de suporteri după un meci de Champions League: „M-am temut pentru viața mea!”
14:50
Dumitru Stângaciu nu mai crede în fotbalul românesc: “Din păcate, regresează! E foarte greu să ajungem la Mondial”
14:50
LIVE VIDEOWang Manyu a câştigat finala WTT Finals 2025. Urmează finala masculină
14:36
Zinedine Zidane revine! Anunțul lui Fabrizio Romano: “Au un acord verbal, pot confirma”
13:51
Ce transfer ar putea face Interul lui Chivu de la Juventus! “Nerazzurrii” pot realiza o reuniune de senzație
13:11
Hermannstadt – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Debut “de foc” pentru Dorinel Munteanu
12:54
Bogdan Racoviţan a semnat! Contractul e valabil până în 2028
Vezi toate știrile
1 Dinamo, transfer de titlu în Liga 1! Vârful de două milioane de euro dorit de „câini” 2 Gigi Becali îl vrea la FCSB, dar Giovanni Becali îl propune la Dinamo: “Ar fi perfect” 3 Daniel Pancu a cerut primul transfer al iernii la CFR Cluj! Este brazilian și a impresionat în Liga 1 4 Florin Gardoș, revenire de senzație în fotbalul românesc! Fostul jucător de la FCSB a semnat 5 Rapid – Oțelul 0-2. Gălățenii îngenunchează liderul Ligii 1 și dinamitează lupta pentru play-off 6 Au bătut palma! Primul transfer al iernii la Real Madrid
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”