Viviana Moraru Publicat: 20 aprilie 2026, 9:32

Răzvan Lucescu, cu gândul la finala Cupei Greciei după umilinţa cu AEK: Ne poate da un impuls

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

Răzvan Lucescu a oferit declaraţii după ce AEK a umilit-o pe PAOK, scor 3-0, în a doua etapă a play-off-ului de patru echipe din Grecia. După acest rezultat, antrenorul român şi-a luat adio de la titlu, rivalii din Atena fiind la cinci puncte distanţă în fruntea campionatului.

Răzvan Lucescu este însă cu gândul la finala Cupei Greciei. PAOK e mare favorită să câştige marele trofeu în faţa celor de la OFI Crete. Finala se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30 şi va fi live în AntenaPLAY.

Răzvan Lucescu a declarat că un eventual succes în finala Cupei Greciei le-ar oferi jucătorilor săi de la PAOK încredere pentru finalul de sezon.

“Ne poate da un impuls, este un trofeu și le poate da băieților entuziasm și putere, dar și mai multă energie pentru meciurile care vor urma”, a declarat Răzvan Lucescu, conform presei din Grecia, după AEK – PAOK 3-0.

De asemenea, Răzvan Lucescu a oferit declaraţii şi despre partida pierdută clar cu AEK Atena. Antrenorul român a subliniat că pe parcursul partidei, toate slăbiciunile jucătorilor săi au ieşit la iveală.

“E simplu. AEK a ajuns în acest punct în cea mai bună formă, în timp ce noi, nu. Ei au câștigat dueluri, au primit a doua minge și au fost încrezători după ultimele rezultate pe care le-au avut. Problemele pentru noi au început acum două luni, după ce ne-am calificat în finala Cupei.

Având în vedere modul în care este alcătuită echipa și cum joacă, nu este ușor să pierzi șase jucători cheie. Am avut multe probleme care sunt prezente constant. Restul jucătorilor din lot ar fi trebuit să se ridice la nivelul cerințelor.

Au fost cazuri în care jucătorii nu au revenit la ritmul dinainte. În orice caz, este normal ca atunci când te confrunți cu o echipă aflată în cea mai bună formă, toate aceste probleme să iasă la suprafață”, a mai spus antrenorul român.

