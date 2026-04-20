Răzvan Lucescu, cu gândul la finala Cupei Greciei după umilinţa cu AEK: “Ne poate da un impuls”

Răzvan Lucescu a oferit declaraţii după ce AEK a umilit-o pe PAOK, scor 3-0, în a doua etapă a play-off-ului de patru echipe din Grecia. După acest rezultat, antrenorul român şi-a luat adio de la titlu, rivalii din Atena fiind la cinci puncte distanţă în fruntea campionatului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Răzvan Lucescu este însă cu gândul la finala Cupei Greciei. PAOK e mare favorită să câştige marele trofeu în faţa celor de la OFI Crete. Finala se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30 şi va fi live în AntenaPLAY.

Răzvan Lucescu a declarat că un eventual succes în finala Cupei Greciei le-ar oferi jucătorilor săi de la PAOK încredere pentru finalul de sezon.

“Ne poate da un impuls, este un trofeu și le poate da băieților entuziasm și putere, dar și mai multă energie pentru meciurile care vor urma”, a declarat Răzvan Lucescu, conform presei din Grecia, după AEK – PAOK 3-0.

De asemenea, Răzvan Lucescu a oferit declaraţii şi despre partida pierdută clar cu AEK Atena. Antrenorul român a subliniat că pe parcursul partidei, toate slăbiciunile jucătorilor săi au ieşit la iveală.