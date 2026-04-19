Răzvan Lucescu și-a luat adio de la titlu în Grecia! Înfrângere clară suferită în fața echipei lui Răzvan Marin

PAOK Salonic s-a îndepărtat și mai mult de titlu în Grecia, ba mai mult, formația antrenată de Răzvan Lucescu ar putea pierde și locul al doilea din play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea pregătită de tehnicianul român a suferit o înfrângere categorică în deplasarea de pe terenul celor de la AEK Atena, în cadrul rundei a doua din play-off, iar șansele la titlu sunt minime.

AEK Atena – PAOK 3-0

Răzvan Lucescu are viață grea în Grecia, acolo unde PAOK Salonic a suferit o înfrângere clară în fața celor de la AEK Atena, echipă unde activează și Răzvan Marin.

Scorul pauzei a fost de 1-0 în favoarea gazdelor, care au profitat în minutul 36 de devierea nefericită a lui Kedziora. După pauză, liderul din Grecia s-a dezlănțuit și a mai punctat de două ori prin Koita (min. 74) și Pineda (min. 80).

Cu această victorie, AEK Atena s-a desprins la 8 puncte față de echipa lui Răzvan Lucescu, care poate pierde și locul al doilea în clasament, în funcție de rezultatul partidei dintre Panathinaikos și Olympiakos.