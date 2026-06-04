Dorinel Munteanu, OUT de la Hermannstadt! Antrenorul semnează cu o altă echipă din Liga a 2-a

Dorinel Munteanu nu va mai fi antrenorul celor de la Hermannstadt după acest sezon în care formația din Sibiu a retrogradat în Liga a 2-a în urma barajului cu FC Voluntari. “Neamțul” și-a găsit deja și un alt angajament și urmează să o preia pe CSM Reșița, un alt club ce evoluează în eșalonul secund.

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Dorinel Munteanu a bifat la finalul acestei stagiuni a patra retrogradare din carieră, după ce Hermannstadt a fost învinsă la barajul de menținere/promovare de FC Voluntari cu scorul de 5-3 la general. În retur, ilfovenii nu le-au dat nicio șansă adversarilor lor și s-au impus cu 3-0 pe Stadionul “Anghel Iordănescu”.

Dorinel Munteanu pleacă de la Hermannstadt. CSM Reșița, viitorul său club

Deși după meci Dorinel Munteanu a lăsat o “portiță” deschisă privind rămânerea sa la Hermannstadt, se pare însă că situația contractuală era alta. Potrivit jurnaliștilor locali de la oradesibiu.ro, antrenorul de 57 de ani rămânea la formația din Sibiu doar dacă reușea să o mențină în Liga 1, ceea ce nu s-a întâmplat.

De aceea, Munteanu pleacă de la Hermannstadt, iar viitoarea sa destinație este deja cunoscută. Conform sursei citate anterior, componentul Generației de Aur o va prelua pe CSM Reșița, echipă care a terminat sezonul trecut pe locul 3 în Grupa B din play-out-ul Ligii a 2-a.

Munteanu nu se va afla la prima sa aventură pe banca celor de la bănățenilor, pe care i-a mai pregătit între noiembrie 2017 și iunie 2018, respectiv noiembrie 2019 și iunie 2020. În plus, “Neamțul” a jucat și un sezon din postura de jucător pentru echipa din Reșița între 1987 și 1988.