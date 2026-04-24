Răzvan Lucescu, interviu cutremurător în Grecia. Declarațiile care au amintit de tatăl său: „Când nu câștig, mă simt mort”

Răzvan Lucescu a oferit un interviu, înainte de finala Cupei Greciei. PAOK se va duela cu OFI Crete pentru marele trofeu sâmbătă, de la ora 20:30, live în AntenaPLAY.

Răzvan Lucescu a transmis că meciul va fi unul special pentru el, ținând cont de sezonul dificil avut pe banca lui PAOK. Antrenorul român a retrăit momentele delicate prin care a trecut, amintind și de decesul tatălui, Mircea Lucescu. Fostul selecționer s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, pe 7 aprilie.

Răzvan Lucescu, interviu cutremurător înainte de finala Cupei Greciei

Răzvan Lucescu a oferit o declarație care a amintit de tatăl său. Antrenorul lui PAOK a spus că atunci când nu câștigă, se simte „mort” pentru câteva zile.

O declarație asemănătoare a avut și Mircea Lucescu, după meciul câștigat de România cu Austria, scor 1-0, în preliminariile World Cup 2026. „Il Luce” spunea, la momentul respectiv, că trăiește din succes: „Am 80 de ani. Nu invidiez pe nimeni, nu am niciun fel de alt interes. Singurul interes al meu este succesul. Trăiesc din asta. Nu obțin succes, mă îmbolnăvesc și mor!”, spunea Mircea Lucescu, pe 12 octombrie 2025.

Răzvan Lucescu a mai amintit și de decesul fanilor lui PAOK, în urma unui accidentat rutier petrecut în județul Timiș. Șase suporteri ai trupei din Salonic au decedat, ei călătorind în Franța pentru partida cu Lyon, din Europa League.