Răzvan Lucescu, interviu cutremurător în Grecia. Declarațiile care au amintit de tatăl său: „Când nu câștig, mă simt mort”

Viviana Moraru Publicat: 24 aprilie 2026, 20:48

Comentarii
Răzvan Lucescu, la priveghiul lui Mircea Lucescu/ Profimedia

Răzvan Lucescu a oferit un interviu, înainte de finala Cupei Greciei. PAOK se va duela cu OFI Crete pentru marele trofeu sâmbătă, de la ora 20:30, live în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Răzvan Lucescu a transmis că meciul va fi unul special pentru el, ținând cont de sezonul dificil avut pe banca lui PAOK. Antrenorul român a retrăit momentele delicate prin care a trecut, amintind și de decesul tatălui, Mircea Lucescu. Fostul selecționer s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, pe 7 aprilie.

Răzvan Lucescu, interviu cutremurător înainte de finala Cupei Greciei

Răzvan Lucescu a oferit o declarație care a amintit de tatăl său. Antrenorul lui PAOK a spus că atunci când nu câștigă, se simte „mort” pentru câteva zile.

O declarație asemănătoare a avut și Mircea Lucescu, după meciul câștigat de România cu Austria, scor 1-0, în preliminariile World Cup 2026. „Il Luce” spunea, la momentul respectiv, că trăiește din succes: „Am 80 de ani. Nu invidiez pe nimeni, nu am niciun fel de alt interes. Singurul interes al meu este succesul. Trăiesc din asta. Nu obțin succes, mă îmbolnăvesc și mor!”, spunea Mircea Lucescu, pe 12 octombrie 2025.

Răzvan Lucescu a mai amintit și de decesul fanilor lui PAOK, în urma unui accidentat rutier petrecut în județul Timiș. Șase suporteri ai trupei din Salonic au decedat, ei călătorind în Franța pentru partida cu Lyon, din Europa League.

Reclamă
Reclamă

„(N.r. Despre finala cu OFI Crete) E o finală specială, dar fiecare meci pe care îl joacă echipa mea e foarte important pentru mine, iar când nu câștig mă simt…mort pentru câteva zile. A trecut un uragan peste noi, lucruri care nu cred că s-au întâmplat în istoria de 100 de ani a clubului.

Începând din vară, de la meciurile din cupele europene, unii au fost accidentați, am avut probleme în campionat…o nebunie. A fost decesul fanilor înaintea meciului cu Lyon, uciderea lui Kleomenis, pierderea tatălui meu, Ivan Savvidis și-a pierdut fratele, de asta m-am referit la un uragan.

Dar suntem aici, în fața voastră, să câștigăm trofeul. Am trecut prin multe și din punct de vedere sportiv, din cauza accidentărilor jucătorilor, iar cei care au venit în iarnă au fost forțați să intre imediat, nu le-a fost oferit timp pentru a se adapta. Dar totuși, suntem aici să revendicăm Cupa”, a declarat Răzvan Lucescu, conform metrosport.gr.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
