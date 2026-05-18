Home | Fotbal | Răzvan Lucescu, pe urmele lui Mircea Lucescu: e dorit de echipa unde tatăl său a scris istorie

Răzvan Lucescu, pe urmele lui Mircea Lucescu: e dorit de echipa unde tatăl său a scris istorie

Mihai Alecu Publicat: 18 mai 2026, 17:10

Comentarii
Răzvan Lucescu, pe urmele lui Mircea Lucescu: e dorit de echipa unde tatăl său a scris istorie

Răzvan Lucescu este pe lista celor de la Beşiktak. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, a ajuns pe lista celor de la Beşiktaş, formaţie la care a scris istorie tatăl său, Mircea Lucescu, care a câştigat titlul cu gruparea turcă în urmă cu mai bine de 20 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Răzvan Lucescu, pe lista celor de la Beşiktaş. Cu cine se luptă antrenorul lui PAOK pentru post

Răzvan Lucescu nu a avut rezultatele dorite în acest final de sezon la PAOK, însă cu toate acestea tehnicianul român a rămas un nume interesant pentru formaţiile din Europa. Conform celor de la Fotomac, Beşiktaş l-a pus pe lista antrenorilor doriţi pentru sezonul viitor şi astfel Lucescu junior ar putea să-i calce pe urme tatălui său.

În anul 2003, după ce a plecat cu scandal de la Galatasaray, campion fiind cu formaţia turcă, Mircea Lucescu a acceptat propunerea de la Beşiktaş, rivala din Istanbul. “Il Luce” a câştigat titlul din nou şi astfel şi-a cimentat locul în fotbalul din Turcia pentru totdeauna.

Răzvan Lucescu, final de an de coşmar la PAOK

Pentru Răzvan Lucescu, actualul sezon de la PAOK a fost unul de coşmar, pentru că a ratat toate obiectivele. A fost mai întâi finala Cupei Greciei, pierdută cu OFI Creta, 2-3, după prelungiri, partidă la care trupa din Salonic era mare favorită la câştigarea trofeului.

A urmat finalul de campionat, în care lupta cu AEK pentru primul loc a fost pierdută, însă ultimul obiectiv dorit, locul 2, care ducea în preliminariile Champions League, a fost şi el ratat în ultima rundă. PAOK a condus cu 2-0 la Panathinaikos, dar în cele din urmă a remizat, 2-2, şi nu a profitat de egalul pe care Olympiakos l-a făcut cu AEK Atena, 1-1.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Universitatea Craiova într-o grupă europeană după ce a luat eventul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ipotezele în cazul tragediei din Sectorul 2, unde o adolescentă a căzut de pe un bloc. Fata îşi pierduse mama
Observator
Ipotezele în cazul tragediei din Sectorul 2, unde o adolescentă a căzut de pe un bloc. Fata îşi pierduse mama
Alertă în Europa: medicament comercializat și în România, legat de mai multe decese. UE îi verifică urgent siguranța! ”Se analizează toate datele”
Fanatik.ro
Alertă în Europa: medicament comercializat și în România, legat de mai multe decese. UE îi verifică urgent siguranța! ”Se analizează toate datele”
18:56

Covaliu, nemulţumit de Federaţie, după cazul de dopaj al Anei Bărbosu: “Putea face mai mult. Semnal de alarmă”
18:50

Surpriză uriaşă la Cupa Mondială: starul din Premier League, refuzat de Franţa, aproape de Portugalia!
18:31

U Cluj a pregătit primul transfer pentru Europa League! Fotbalistul este în cel mai bun moment al carierei
18:27

Sibienii au ales înlocuitorul lui Dorinel Munteanu! Un cunoscut antrenor român o va prelua pe Hermannstadt
18:26

Programul complet al Marelui Premiu al Canadei. Cursa e duminică (23:00, Antena 1 și AntenaPLAY)
18:25

Clauza de reziliere pe care Raul Opruţ o are în noul contract cu Dinamo. Suma surprinzătoare agreată
Vezi toate știrile
1 Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!” 2 Surpriza pregătită de Filipe Coelho pentru primul 11 al Universităţii Craiova, la meciul de titlu cu U Cluj 3 Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie” 4 FotoUniversitatea Craiova, noua campioană a României! Imagini fantastice de la sărbătoarea de titlu a oltenilor 5 Marcel Bîrsan l-a eliminat pe Mendy. Şi Nistor trebuia să vadă “roşu”! 6 Jackpot pentru Universitatea Craiova după ce a câştigat titlul! Câţi bani intră în conturile lui Mihai Rotaru
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român