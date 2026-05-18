Răzvan Lucescu, pe urmele lui Mircea Lucescu: e dorit de echipa unde tatăl său a scris istorie

Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, a ajuns pe lista celor de la Beşiktaş, formaţie la care a scris istorie tatăl său, Mircea Lucescu, care a câştigat titlul cu gruparea turcă în urmă cu mai bine de 20 de ani.

Răzvan Lucescu nu a avut rezultatele dorite în acest final de sezon la PAOK, însă cu toate acestea tehnicianul român a rămas un nume interesant pentru formaţiile din Europa. Conform celor de la Fotomac, Beşiktaş l-a pus pe lista antrenorilor doriţi pentru sezonul viitor şi astfel Lucescu junior ar putea să-i calce pe urme tatălui său.

În anul 2003, după ce a plecat cu scandal de la Galatasaray, campion fiind cu formaţia turcă, Mircea Lucescu a acceptat propunerea de la Beşiktaş, rivala din Istanbul. “Il Luce” a câştigat titlul din nou şi astfel şi-a cimentat locul în fotbalul din Turcia pentru totdeauna.

Răzvan Lucescu, final de an de coşmar la PAOK

Pentru Răzvan Lucescu, actualul sezon de la PAOK a fost unul de coşmar, pentru că a ratat toate obiectivele. A fost mai întâi finala Cupei Greciei, pierdută cu OFI Creta, 2-3, după prelungiri, partidă la care trupa din Salonic era mare favorită la câştigarea trofeului.

A urmat finalul de campionat, în care lupta cu AEK pentru primul loc a fost pierdută, însă ultimul obiectiv dorit, locul 2, care ducea în preliminariile Champions League, a fost şi el ratat în ultima rundă. PAOK a condus cu 2-0 la Panathinaikos, dar în cele din urmă a remizat, 2-2, şi nu a profitat de egalul pe care Olympiakos l-a făcut cu AEK Atena, 1-1.