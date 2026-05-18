Irina Begu, victorie în calificările pentru Roland Garros! Românca, la două meciuri de tabloul principal

Irina Begu a făcut un pas important către prezența pe tabloul principal al turneului Roland Garros. Sportiva noastră a învins-o în prima rundă a calificărilor pe Elizara Yaneva, ocupanta locului 222 mondial.

Românca a avut nevoie de trei seturi pentru a-și adjudeca prezența în turul următor al calificărilor. Mai departe, aceasta va da piept cu Suzan Lamens.

Irina Begu este cu un pas mai aproape de calificarea pe tabloul principal de la Roland Garros. Românca a învins-o în trei seturi pe Elizara Yaneva, scor 2-6, 6-3, 6-4, la capătul unui meci ce a durat o oră și 39 de minute.

În faza următoare a calificărilor, Irina va da piept cu Suzan Lamens (129 WTA), cea care a trecut de Lina Gjorcheska, scor 6-4, 6-3. Duelul dintre cele două este pe data de 19 mai, ora fiind, pentru moment, necunoscută.