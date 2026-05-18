Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Lamine Yamal ratează primul meci al Spaniei de la Cupa Mondială
NEWS ALERT

Lamine Yamal ratează primul meci al Spaniei de la Cupa Mondială

Mihai Alecu Publicat: 18 mai 2026, 16:46

Comentarii
Lamine Yamal ratează primul meci al Spaniei de la Cupa Mondială

Lamine Yamal nu va juca în primul meci al Spaniei de la Cupa Mondială. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Lamine Yamal, starul Barcelonei, urmează să fie absent de la primul meci al Spaniei de la Cupa Mondială. “Furia Roja” va da piept, pe 15 mai, cu naţionala Capului Verde, şi Luis de la Fuente va fi fără extrema catalanilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lamine Yamal nu va juca în meciul de deschidere al Spaniei de la Cupa Mondială

Unul dintre jucătorii de la care sunt mari aşteptări, Lamine Yamal, nu va putea să fie prezent pe teren pentru Spania la meciul inaugural al ibericilor de la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada şi Mexic, contra selecţionatei din Capul Verde, notează Nytimes.

Accidentat la coapsă în partida jucată de Barcelona în urmă cu câteva etape, cu Celta Vigo, imediat după ce a marcat din penalty, Yamal nu va fi refăcut la timp pentru startul turneului final. Spaniolul este de asemenea o incertitudine pentru a doua confruntare, contra Arabiei Saudite.

Spania, probleme din ce în ce mai mari. Fermin Lopez şi Inaki Williams ar urma să fie absenţi de la Cupa Mondială

Printre jucătorii care au şanse minime de a fi prezenţi la Cupa Mondială se numără Fermin Lopez, colegul lui Lamine Yamal de la Barcelona, dar şi Inaki Williams, omul care a impresionat la EURO 2024 şi era un om important în planurile lui Luis de la Fuente.

Ambii au probleme medicale şi în acest moment presa locală scrie că nu o să-i vedem în lotul final al selecţionerului care urmează să fie anunţat după ultima etapă de La Liga, pe 25 mai.

Reclamă
Reclamă
  • Spania este în Grupa H la Cupa Mondială, alături de Capul Verde, Arabia Saudită şi Uruguay.
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Universitatea Craiova într-o grupă europeană după ce a luat eventul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ipotezele în cazul tragediei din Sectorul 2, unde o adolescentă a căzut de pe un bloc. Fata îşi pierduse mama
Observator
Ipotezele în cazul tragediei din Sectorul 2, unde o adolescentă a căzut de pe un bloc. Fata îşi pierduse mama
Marius Șumudică îi răspunde lui Alex Crețu: „Ești un băiat deosebit! Ne facem meseria: eu la Fanatik, tu pe bancă și în parcare, văd că dansezi bine!”
Fanatik.ro
Marius Șumudică îi răspunde lui Alex Crețu: „Ești un băiat deosebit! Ne facem meseria: eu la Fanatik, tu pe bancă și în parcare, văd că dansezi bine!”
18:31

U Cluj a pregătit primul transfer pentru Europa League! Fotbalistul este în cel mai bun moment al carierei
18:27

Sibienii au ales înlocuitorul lui Dorinel Munteanu! Un cunoscut antrenor român o va prelua pe Hermannstadt
18:26

Programul complet al Marelui Premiu al Canadei. Cursa e duminică (23:00, Antena 1 și AntenaPLAY)
18:25

Clauza de reziliere pe care Raul Opruţ o are în noul contract cu Dinamo. Suma surprinzătoare agreată
18:15

Vestea așteptată de toții fanii PSG! Ce se întâmplă cu Ousmane Dembele, după ce s-a accidentat în derby-ul cu Paris FC
17:56

FotoZiua în care Germania a încercat să nu umilească Brazilia în semifinala Mondialului, dar tot a câștigat cu 7-1
Vezi toate știrile
1 Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!” 2 Surpriza pregătită de Filipe Coelho pentru primul 11 al Universităţii Craiova, la meciul de titlu cu U Cluj 3 Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie” 4 FotoUniversitatea Craiova, noua campioană a României! Imagini fantastice de la sărbătoarea de titlu a oltenilor 5 Marcel Bîrsan l-a eliminat pe Mendy. Şi Nistor trebuia să vadă “roşu”! 6 Jackpot pentru Universitatea Craiova după ce a câştigat titlul! Câţi bani intră în conturile lui Mihai Rotaru
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român