Lamine Yamal ratează primul meci al Spaniei de la Cupa Mondială

Lamine Yamal, starul Barcelonei, urmează să fie absent de la primul meci al Spaniei de la Cupa Mondială. “Furia Roja” va da piept, pe 15 mai, cu naţionala Capului Verde, şi Luis de la Fuente va fi fără extrema catalanilor.

Unul dintre jucătorii de la care sunt mari aşteptări, Lamine Yamal, nu va putea să fie prezent pe teren pentru Spania la meciul inaugural al ibericilor de la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada şi Mexic, contra selecţionatei din Capul Verde, notează Nytimes.

Accidentat la coapsă în partida jucată de Barcelona în urmă cu câteva etape, cu Celta Vigo, imediat după ce a marcat din penalty, Yamal nu va fi refăcut la timp pentru startul turneului final. Spaniolul este de asemenea o incertitudine pentru a doua confruntare, contra Arabiei Saudite.

Spania, probleme din ce în ce mai mari. Fermin Lopez şi Inaki Williams ar urma să fie absenţi de la Cupa Mondială

Printre jucătorii care au şanse minime de a fi prezenţi la Cupa Mondială se numără Fermin Lopez, colegul lui Lamine Yamal de la Barcelona, dar şi Inaki Williams, omul care a impresionat la EURO 2024 şi era un om important în planurile lui Luis de la Fuente.

Ambii au probleme medicale şi în acest moment presa locală scrie că nu o să-i vedem în lotul final al selecţionerului care urmează să fie anunţat după ultima etapă de La Liga, pe 25 mai.