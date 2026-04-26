PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a pierdut dramatic meciul din finala Cupei Greciei cu OFI Creta, scor 2-3, după prelungiri. Formaţia antrenorului român a ratat astfel şansa de a cuceri un trofeu sezonul acesta. Partida a fost LIVE în AntenaPLAY.
PAOK a deschis scorul, dar a fost întoarsă de echipa din Creta. Formaţia antrenorului român a restabilit egalitatea în minutul 90+7. Un penalty transformat în minutul 105+4 a decis soarta partidei, iar OFI Creta a cucerit Cupa Greciei.
Verdictul presei din Grecia, după ce Răzvan Lucescu a pierdut Cupa Greciei: “Un PAOK naiv”
OFI Creta a cucerit pentru a doua oară în istoria sa Cupa Greciei. Jurnaliştii de la gazzetta.gr sunt de părere că succesul de sâmbătă seară a fost meritat, în timp ce PAOK Salonic a arătat ca o echipă naivă:
“OFI a câștigat pe meritat Cupa Greciei, a doua din istoria sa, împotriva unui PAOK naiv”, au scris grecii de la gazzetta.gr.
“OFI a făcut istorie într-o finală de neimaginat. Cretanii au învins PAOK cu 3-2 în prelungiri și au câștigat Cupa Greciei, a doua din 1987 încoace, prin lovitura bine sincronizată a lui Iseka în 105+4′ care a trimis o insulă întreagă în al șaptelea cer.
O finală de neimaginat, cu un suspans incredibil și golgheterul ‘de aur’ Iseka”, au scris şi cei de la sport24.gr.
