Home | Fotbal | Fotbal extern | Ședință de urgență la PAOK! Răzvan Lucescu, față în față cu Ivan Savvidis

Ședință de urgență la PAOK! Răzvan Lucescu, față în față cu Ivan Savvidis

Daniel Işvanca Publicat: 28 aprilie 2026, 18:10

Ședință de urgență la PAOK! Răzvan Lucescu, față în față cu Ivan Savvidis

Răzvan Lucescu / Profimedia

Eșecul din finala Cupei Greciei a venit ca un șoc în cadrul clubului PAOK, iar tot focusul este acum pe clasarea pe locul al doilea în campionat, care duce în preliminariile UEFA Champions League.

Marți a avut loc o ședință de urgență între Răzvan Lucescu și finanțatorul Ivan Savvidis, iar cei doi au discutat despre problemele cu care se confruntă clubul în aceste momente.

Răzvan Lucescu, ședință 1 la 1 cu Ivan Savvidis

PAOK Salonic a pierdut într-un mod neașteptat finala Cupei Greciei, iar eșecul a zguduit vestiarul echipei antrenate de Răzvan Lucescu. Finanțatorul Ivan Savvidis a acționat rapid și a programat o ședință cu tehnicianul român.

Potrivit celor de la gazzetta.gr, cei doi au discutat pe un „ton calm și prietenos” și au analizat situația echipei. Principalul obiectiv rămas în picioare este clasarea pe locul al doilea, care duce în preliminariile UEFA Champions League.

PAOK Salonic este pe locul al treilea, cu un total de 58 de puncte, la 3 în spatele celor de la Olympiakos și la 8 în spatele liderului AEK Atena.

