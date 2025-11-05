Reacţie emoţionantă a lui Mircea Lucescu la moartea lui Ienei: "Un domn, greu să mai vorbesc acum!" - Antena Sport

Emeric Ienei, fostul mare antrenor și jucător, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua, a încetat din viață la vârsta de 88 de ani. Vestea dispariţiei lui l-a emoţionat pe Mircea Lucescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„A murit?! Doamne! Dumnezeu să-l odihnească în pace. A fost un om extraordinar, un sufletist, e dureros. Din păcate, asta e viața… Toți ajungem „acolo”.

A fost un competitor extrem de corect pentru mine! Corect ca un domn. Ceva deosebit. Va fi regretat și de prieteni, și de rivali, ceea ce demonstrează cât de mare a fost. Este foarte greu să mai vorbesc acum, într-o asemenea situație, dar Emeric Ienei a fost un OM extraordinar”, a reacționat Mircea Lucescu pentru gsp.ro.

Emeric Ienei, o adevărată legendă a fotbalului românesc

Emeric Ienei și-a câștigat toate trofeele din carieră alături de Steaua. Din postura de jucător a cuccerit 3 titluri, în 1960, 1961 și 1968, dar și 4 Cupe ale României, în 1962, 1966, 1967 și 1969.

Din postura de tehnician al echipei din Ghencea, Emeric Ienei a câștigat 6 tilturi, în 1976, 1978, 1985, 1986, 1987 și 1994, 3 Cupe, în 1976, 1985 și 1999, dar și Cupa Campionilor Europeni, în 1986.