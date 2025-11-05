Reacţie emoţionantă a lui Mircea Lucescu la moartea lui Ienei: "Un domn, greu să mai vorbesc acum!" - Antena Sport

Emeric Ienei, fostul mare antrenor și jucător, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua, a încetat din viață la vârsta de 88 de ani. Vestea dispariţiei lui l-a emoţionat pe Mircea Lucescu.
„A murit?! Doamne! Dumnezeu să-l odihnească în pace. A fost un om extraordinar, un sufletist, e dureros. Din păcate, asta e viața… Toți ajungem „acolo”.
A fost un competitor extrem de corect pentru mine! Corect ca un domn. Ceva deosebit. Va fi regretat și de prieteni, și de rivali, ceea ce demonstrează cât de mare a fost. Este foarte greu să mai vorbesc acum, într-o asemenea situație, dar Emeric Ienei a fost un OM extraordinar”, a reacționat Mircea Lucescu pentru gsp.ro.
Emeric Ienei, o adevărată legendă a fotbalului românesc
Emeric Ienei și-a câștigat toate trofeele din carieră alături de Steaua. Din postura de jucător a cuccerit 3 titluri, în 1960, 1961 și 1968, dar și 4 Cupe ale României, în 1962, 1966, 1967 și 1969.
Din postura de tehnician al echipei din Ghencea, Emeric Ienei a câștigat 6 tilturi, în 1976, 1978, 1985, 1986, 1987 și 1994, 3 Cupe, în 1976, 1985 și 1999, dar și Cupa Campionilor Europeni, în 1986.
La 9 martie 2017, Emeric Ienei a fost decorat prin decret prezidenţial de Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler. El are şi Ordinul Meritul Sportiv acordat în 2008 de preşedintele Traian Băsescu.
Emeric Ienei a primit o distincție din partea Generației de Aur
Emeric Ienei a primit o distincţie din partea Generaţiei de Aur. Alexandru Boc a mers special pentru a-i înmâna această distincţie fostului mare antrenor român.
Emeric Ienei se afla pe banca Stelei la cea mai mare performanţă a unei echipe de club din România. Pe 7 mai 1986 Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni, într-o finală disputată la Sevilla, cu FC Barcelona.
A fost 0-0 după timpul regulamentar şi după prelungiri, iar la loviturile de departajare roş-albaştrii s-au impus cu 2-0. Marius Lăcătuş şi Gabi Balint au fost singurii jucători care au reuşit să înscrie de la 11 metri. Helmut Duckadam a intrat în Cartea Recordurilor, reuşind să apere toate cele 4 lovituri de la 11 metri executate de catalani.
Emeric Ienei a obţinut calificarea, ca selecţioner al României, în sferturile EURO 2000. România s-a calificat dramatic în sferturi după ce a învins-o pe Anglia în ultimul meci din grupă. Chivu a deschis scorul, englezii au preluat ulterior conducerea, prin golurile lui Alan Shearer şi Michael Owen, dar „tricolorii” au izbutit o întoarcere fantastică de scor. Dorinel Munteanu a marcat în minutul 48, iar Ionel Ganea le-a adus victoria „tricolorilor”. Ganea a transformat un penalty în minutul 89 al partidei.
- Gata, Genoa are antrenor! “Mâine semnează”
- Gică Hagi, după moartea lui Emeric Ienei: “Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea”
- Decizia FRF, după moartea lui Emeric Ienei! Răzvan Burleanu: “Un omagiu sincer”
- Gică Popescu, mesaj plin de durere după moartea lui Emeric Ienei: “Un om care a inspirat generații întregi”
- Gabi Balint, mesaj emoţionant după moartea lui Emeric Ienei: “A fost mereu unul dintre noi! Ne-a făcut ce mai buni”