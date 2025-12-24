Mircea Lucescu, replică pentru Nicolae Stanciu: „Îl aștept să joace la club, să ajute naționala” - Antena Sport

Mircea Lucescu a venit cu o nouă replică pentru Nicolae Stanciu, după declarațiile făcute de căpitanul naționalei. Selecționerul a transmis că îl așteaptă pe mijlocaș să bifeze cât mai multe meciuri la Genoa pentru a-i ajuta pe „tricolori”.
Totul a pornit după ce Mircea Lucescu a declarat că fotbalul din Arabia Saudită nu l-a ajutat pe Nicolae Stanciu și l-a dat „mult în spate” pe acesta, înainte să revină în fotbalul din Europa, în vară.
Mircea Lucescu, replică pentru Nicolae Stanciu
Ulterior, Stanciu i-a răspuns lui „Il Luce” și a amintit de faptul că el juca tot în Arabia Saudită atunci când România a obținut rezultate remarcabile la EURO și ulterior a câștigat fără emoții grupa de Liga Națiunilor.
După răspunsul lui Stanciu, Mircea Lucescu a venit cu o nouă replică. Selecționerul a transmis că fiecare are dreptul să-și exprime punctul de vedere, însă îl așteaptă pe mijlocaș să se impună la Genoa, acolo unde este mai mult rezervă neutilizată.
„Fiecare jucător are dreptul să-și spună părerea și așa e firesc să fie. În ceea ce-l privește pe Stanciu, îl aștept să revină, să joace la club și să ajute astfel echipa națională.
A fost accidentat, a lipsit o perioadă destul de lungă, acum vom vedea când va reîncepe să evolueze. Realitatea e că fotbaliștii care au schimbat clubul au avut de suferit în prima parte petrecută după transfer, iar randamentul lor n-a fost cel scontat.
Îmi apreciez jucătorii, a fost o perioadă mai slabă, iar randamentul lor depinde și de tot ce se întâmplă în jur. Singurul lucru pe care li l-am urat după victoria din San Marino, în afară de sănătate, a fost să joace cât mai mult la cluburi”, a declarat Mircea Lucescu, conform gsp.ro.
- Atletico Madrid, contactată pentru transferul lui Horațiu Moldovan. Echipa care insistă pentru portarul român
- Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
- „Ar fi o prostie”. Avertismentul lui Sorin Cârțu după ce Universitatea Craiova a încheiat anul pe primul loc
- „Există precedent, la Ronaldo”. Mircea Lucescu a anunțat ce se întâmplă cu suspendarea lui Denis Drăguș, înainte de baraj
- Gică Craioveanu, sfat important pentru Radu Drăgușin: „Să plece acum de la Tottenham”