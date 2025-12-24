Mircea Lucescu, replică pentru Nicolae Stanciu: „Îl aștept să joace la club, să ajute naționala” - Antena Sport

Mircea Lucescu a venit cu o nouă replică pentru Nicolae Stanciu, după declarațiile făcute de căpitanul naționalei. Selecționerul a transmis că îl așteaptă pe mijlocaș să bifeze cât mai multe meciuri la Genoa pentru a-i ajuta pe „tricolori”.

Totul a pornit după ce Mircea Lucescu a declarat că fotbalul din Arabia Saudită nu l-a ajutat pe Nicolae Stanciu și l-a dat „mult în spate” pe acesta, înainte să revină în fotbalul din Europa, în vară.

Mircea Lucescu, replică pentru Nicolae Stanciu

Ulterior, Stanciu i-a răspuns lui „Il Luce” și a amintit de faptul că el juca tot în Arabia Saudită atunci când România a obținut rezultate remarcabile la EURO și ulterior a câștigat fără emoții grupa de Liga Națiunilor.

După răspunsul lui Stanciu, Mircea Lucescu a venit cu o nouă replică. Selecționerul a transmis că fiecare are dreptul să-și exprime punctul de vedere, însă îl așteaptă pe mijlocaș să se impună la Genoa, acolo unde este mai mult rezervă neutilizată.

„Fiecare jucător are dreptul să-și spună părerea și așa e firesc să fie. În ceea ce-l privește pe Stanciu, îl aștept să revină, să joace la club și să ajute astfel echipa națională.