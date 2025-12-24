Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mircea Lucescu, replică pentru Nicolae Stanciu: „Îl aștept să joace la club, să ajute naționala” - Antena Sport

Home | Fotbal | Mircea Lucescu, replică pentru Nicolae Stanciu: „Îl aștept să joace la club, să ajute naționala”

Mircea Lucescu, replică pentru Nicolae Stanciu: „Îl aștept să joace la club, să ajute naționala”

Viviana Moraru Publicat: 24 decembrie 2025, 20:29

Comentarii
Mircea Lucescu, replică pentru Nicolae Stanciu: Îl aștept să joace la club, să ajute naționala”

Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

Mircea Lucescu a venit cu o nouă replică pentru Nicolae Stanciu, după declarațiile făcute de căpitanul naționalei. Selecționerul a transmis că îl așteaptă pe mijlocaș să bifeze cât mai multe meciuri la Genoa pentru a-i ajuta pe „tricolori”.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totul a pornit după ce Mircea Lucescu a declarat că fotbalul din Arabia Saudită nu l-a ajutat pe Nicolae Stanciu și l-a dat „mult în spate” pe acesta, înainte să revină în fotbalul din Europa, în vară. 

Mircea Lucescu, replică pentru Nicolae Stanciu 

Ulterior, Stanciu i-a răspuns lui „Il Luce” și a amintit de faptul că el juca tot în Arabia Saudită atunci când România a obținut rezultate remarcabile la EURO și ulterior a câștigat fără emoții grupa de Liga Națiunilor. 

După răspunsul lui Stanciu, Mircea Lucescu a venit cu o nouă replică. Selecționerul a transmis că fiecare are dreptul să-și exprime punctul de vedere, însă îl așteaptă pe mijlocaș să se impună la Genoa, acolo unde este mai mult rezervă neutilizată. 

„Fiecare jucător are dreptul să-și spună părerea și așa e firesc să fie. În ceea ce-l privește pe Stanciu, îl aștept să revină, să joace la club și să ajute astfel echipa națională. 

Reclamă
Reclamă

A fost accidentat, a lipsit o perioadă destul de lungă, acum vom vedea când va reîncepe să evolueze. Realitatea e că fotbaliștii care au schimbat clubul au avut de suferit în prima parte petrecută după transfer, iar randamentul lor n-a fost cel scontat. 

Îmi apreciez jucătorii, a fost o perioadă mai slabă, iar randamentul lor depinde și de tot ce se întâmplă în jur. Singurul lucru pe care li l-am urat după victoria din San Marino, în afară de sănătate, a fost să joace cât mai mult la cluburi”, a declarat Mircea Lucescu, conform gsp.ro. 

Tragedie în Ajun. Femeia moartă în tragedia din Lunca Corbului urcase în maşină la ocazie şi mergea la muncăTragedie în Ajun. Femeia moartă în tragedia din Lunca Corbului urcase în maşină la ocazie şi mergea la muncă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara
Observator
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara
Juri Cisotti, portret de fotbalist: „Ai mei știu că sunt puțin nebun”. Interviu exclusiv
Fanatik.ro
Juri Cisotti, portret de fotbalist: „Ai mei știu că sunt puțin nebun”. Interviu exclusiv
21:06
Atletico Madrid, contactată pentru transferul lui Horațiu Moldovan. Echipa care insistă pentru portarul român
20:53
VideoJurnal Antena Sport | Cozonacul campionilor de la fitness și culturism
20:51
VideoJurnal Antena Sport | Un Crăciun pe datorie
20:49
VideoJurnal Antena Sport | Moș Crăciun, cu sacul plin la dinamoviști
20:38
VideoJurnal Antena Sport | O iubire alb-albastră
20:35
VideoJurnal Antena Sport | FCSB sună bine pentru Kevin
Vezi toate știrile
1 Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic 2 EXCLUSIVA spus totul despre transferul ratat la Dinamo! “Au fost negocieri, a fost prima alegere” 3 EXCLUSIVJucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1 4 Vladislav Blănuță pleacă de la Dinamo Kiev. Ucrainenii au anunțat unde se va transfera 5 Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă despre transferul de 1 milion de euro de la FCSB 6 CFR Cluj a primit o ofertă de 2 milioane de euro! Încă un titular poate pleca din Gruia
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”