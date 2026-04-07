Reacţie fulger a lui Adrian Mutu după moartea lui Mircea Lucescu

Adrian Mutu a avut o reacţie fulger după moartea lui Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari oameni de sport ai României şi ai lumii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Aș începe în primul rând cu condoleanțele pentru familia Lucescu. Eu personal nu l-am avut antrenor, dar a fost poate cel mai mare antrenor pe care l-a avut România până acum. Care ne-a reprezentat cu cinste pe oriunde a fost.

Eu am ajuns în Italia imediat după plecarea lui de la Inter. Un punct de reper pentru fotbalul românesc, toți ne dorim să avem cariera și performanțele lui în fotbal”, a spus Mutu, citat de digisport.ro.

Fostul antrenor al naţionalei Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a murit marţi, la Spitalul Universitar de Urgenţă din Capitală, unde era internat din 29 martie.

Problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu

Astăzi marţi, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titraţi antrenori şi jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa naţională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generaţii întregi de români au crescut cu imaginea să în suflet, că un simbol naţional. Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.