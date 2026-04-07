Reacţie fulger a lui Adrian Mutu după moartea lui Mircea Lucescu

Adrian Mutu a avut o reacţie fulger după moartea lui Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari oameni de sport ai României şi ai lumii.
“Aș începe în primul rând cu condoleanțele pentru familia Lucescu. Eu personal nu l-am avut antrenor, dar a fost poate cel mai mare antrenor pe care l-a avut România până acum. Care ne-a reprezentat cu cinste pe oriunde a fost.
Adrian Mutu, reacţie după moartea lui Mircea Lucescu
Eu am ajuns în Italia imediat după plecarea lui de la Inter. Un punct de reper pentru fotbalul românesc, toți ne dorim să avem cariera și performanțele lui în fotbal”, a spus Mutu, citat de digisport.ro.
Fostul antrenor al naţionalei Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a murit marţi, la Spitalul Universitar de Urgenţă din Capitală, unde era internat din 29 martie.
Problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu
Astăzi marţi, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titraţi antrenori şi jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa naţională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generaţii întregi de români au crescut cu imaginea să în suflet, că un simbol naţional. Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.
Marţi, el a fost supus unei investigaţii CT complexe, care a evidenţiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale şi focare de trombembolism.
Lucescu era internat la Spitalul Universitar din 29 martie, el fiind adus direct din cantonamentul echipei naţionale, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, când medicii i-au montat tehnicianului în vârstă de 80 de ani un defibrilator, pentru a-i regla bătăile inimii.
În cursul dimineţii de vineri, când urma să fie externat, Lucescu a suferit un infarct miocardic acut. El a fost preluat de urgenţă din secţie şi dus în sala de interventţe, unde a beneficiat prompt de intervenţiile medicale şi terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare”, fiind supus unei angioplastii primare.
După intervenţie, starea lui Mircea Lucescu era stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate, el rămânând internat în cadrul Secţiei de Cardiologie.
Ulterior, reprezentanţii unităţii sanitare au anunţat că ”pacientul este stabil, conştient şi cooperant cu personalul medical”.
Sâmbătă, medicii spuneau că evoluţia pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă.
Mircea Lucescu a mai fost internat o dată în acest an, timp de câteva zile în ianuarie şi februarie, din cauza unei infecţii subcutanate. A fost spitalizat la Bucureşti, iar apoi a plecat în Belgia pentru investigaţii medicale.
După evaluări medicale, în februarie FRF anunţa că Mircea Lucescu urma să fie alături de naţională la barajul pentru Cupa Mondială, ceea ce s-a şi întâmplat. Cu Lucescu pe bancă, la 26 martie tricolorii au fost învinşi în deplasare de Turcia, scor 1-0. Nu a mai putut fi alături de echipă şi în Slovacia, deoarece a ajuns la spital după problema cardiacă suferită în cantonament.
Mircea Lucescu a avut probleme medicale şi anterior. În mai 2023, antrenorul a suferit o intervenţie chirurgicală la picior în Ucraina. El suferea de coxartroză. În ianuarie 2025 a fost operat din nou, la şoldul drept, la Bucureşti.
Lucescu şi-a încheiat joi mandatul de selecţioner al echipei naţionale a României.
