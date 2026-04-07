Real Madrid, reacție după moartea lui Mircea Lucescu! Ce a publicat prestigiosul club din Spania

Daniel Işvanca Publicat: 7 aprilie 2026, 23:59

Real Madrid, reacție după moartea lui Mircea Lucescu! Ce a publicat prestigiosul club din Spania

Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani, iar trecerea în neființă a legendarului antrenor român a făcut rapid înconjurul lumii, vestea fiind comentată de cele mai importante publicații la nivel mondial.

Pe lângă reacțiile venite din partea echipelor antrenate de-a lungul timpului de „Il Luce”, au sosit și reacții de la alte nume mari din fotbalul european, ultimul care a transmis un mesaj fiind Real Madrid.

Real Madrid, mesaj în memoria lui Mircea Lucescu

Clubul Real Madrid a reacționat după ce Mircea Lucescu a încetat din viață, iar prestigiosul club spaniol a avut un îndemn pentru toți cei care l-au îndrăgit pe legendarul tehnician român.

„Real Madrid C.F., președintele său și Consiliul său de Administrație regretă profund trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu, care a fost antrenorul național al României și Turciei.

Real Madrid își exprimă condoleanțe și dragostea și afecțiunea familiei sale, colegilor săi, cluburilor sale și tuturor celor dragi.

Mircea Lucescu, care a antrenat numeroase cluburi în diverse țări europene, a decedat la vârsta de 80 de ani. Odihnească-se în pace”, au scris cei de la Real Madrid.

