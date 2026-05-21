Dan Șucu a dat lovitura: 7 milioane de euro pentru atacantul adus de la AC Milan

Dan Șucu a dat o lovitură de proporții pe piața transferurilor, asta după ce a ajuns la un acord cu AC Milan pentru transferul definitiv al lui Lorenzo Colombo la Genoa.

Atacantul fusese împrumutat de formația patronată de afaceristul român, iar „grifonii” au decis să activeze clauza de cumpărare definitivă a fotbalistului în vârstă de 24 de ani.

Cu șapte goluri și două assist-uri în acest sezon de Serie A, Lorenzo Colombo l-a cucerit pe Dan Șucu, iar gruparea patronată de român a decis să activeze clauza de cumpărare definitivă a acestuia.

Deși este evaluat la zece milioane de euro, Genoa l-a cumpărat pentru doar șapte milioane. Joi a avut loc și prezentarea oficială a fotbalistului, care a semnat un contract valabil până în vara anului 2029.

„Lorenzo Colombo este rossoblu până în 2029. Genoa viitorului începe să prindă contur, începând din prezent: Lorenzo Colombo va fi rossoblu până în 2029. După un sezon în progres, în care a marcat 7 goluri și a oferit două pase decisive, au fost îndeplinite condițiile pentru achiziționarea definitivă a atacantului, născut la Vimercate (MI) pe 8 martie 2002, cu o prelungire a contractului până la 30 iunie 2029”, se arată în comunicatul oficial al clubului.