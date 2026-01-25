„Regele român”. Nicolae Stanciu, primire spectaculoasă în China. Căpitanul naționalei a fost asaltat de fani - Antena Sport

Nicolae Stanciu (32 de ani) a avut parte de o primire spectaculoasă în China. Căpitanul naționalei a fost asaltat de fanii noii sale echipe, Dalian Yingbo, încă de pe aeroport.
Nicolae Stanciu s-a despărțit de Genoa în această iarnă, după doar o jumătate de sezon petrecută în Serie A. Internaționalul român nu a stat prea mult timp fără echipă, el ajungând la o înțelegere cu Dalian Yingbo.
Nicolae Stanciu, primire spectaculoasă în China
Nicolae Stanciu a ajuns în China duminică, urmând să semneze contractul cu Dalian Yingbo în cel mai scurt timp. Fanii chinezi l-au așteptat la aeroport pe internaționalul român, pe care l-au aplaudat la scenă deschisă.
„Regele român. Bine ai revenit în China”, a fost mesajul transmis pe X de jurnaliștii chinezi.
The Romanian King🇷🇴👑 ! Welcome back to China🇨🇳!
Nicolae Stanciu arrived in Dalian earlier TODAY. Many Dalian Yingbo fans have been waiting for the 32 yo🇷🇴AM at the airport.#CSL #CSL2026 @RoFtbl https://t.co/nEi43Bn0jL pic.twitter.com/jp6khDkX4W
— HOTPOT FOOTBALL (@HotpotFootball) January 25, 2026
Înainte de sosirea în China, Nicolae Stanciu le-a transmis și un mesaj fanilor chinezi, confirmând că a ajuns la o înțelegere cu Dalian Yingbo: „Fani din Dalian, ajung foarte curând. Abia aștept să vă cunosc”, a transmis Stanciu, citat de fanatik.ro.
Sezonul trecut, Dalian Yingbo a terminat pe locul 11, campionatul din China având un total de 16 echipe, din care ultimele două retrogradează în eșalonul secund.
Formația din China va fi clubul cu numărul 11 din cariera la profesioniști a lui Nicolae Stanciu, după ce a reprezentat în România pe Unirea Alba Iulia, FC Vaslui, și FCSB, în Belgia pe Anderlecht Bruxelles, în Cehia pe Sparta Praga și Slavia Praga, în Arabia Saudită pe Al Ahli și Damac, iar în China, pe Wuhan Three Towns.
