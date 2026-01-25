„Regele român”. Nicolae Stanciu, primire spectaculoasă în China. Căpitanul naționalei a fost asaltat de fani - Antena Sport

Nicolae Stanciu (32 de ani) a avut parte de o primire spectaculoasă în China. Căpitanul naționalei a fost asaltat de fanii noii sale echipe, Dalian Yingbo, încă de pe aeroport.

Nicolae Stanciu s-a despărțit de Genoa în această iarnă, după doar o jumătate de sezon petrecută în Serie A. Internaționalul român nu a stat prea mult timp fără echipă, el ajungând la o înțelegere cu Dalian Yingbo.

Nicolae Stanciu a ajuns în China duminică, urmând să semneze contractul cu Dalian Yingbo în cel mai scurt timp. Fanii chinezi l-au așteptat la aeroport pe internaționalul român, pe care l-au aplaudat la scenă deschisă.

„Regele român. Bine ai revenit în China”, a fost mesajul transmis pe X de jurnaliștii chinezi.

The Romanian King🇷🇴👑 ! Welcome back to China🇨🇳!

Nicolae Stanciu arrived in Dalian earlier TODAY. Many Dalian Yingbo fans have been waiting for the 32 yo🇷🇴AM at the airport.#CSL #CSL2026 @RoFtbl https://t.co/nEi43Bn0jL pic.twitter.com/jp6khDkX4W

