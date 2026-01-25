Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Regele român”. Nicolae Stanciu, primire spectaculoasă în China. Căpitanul naționalei a fost asaltat de fani - Antena Sport

Home | Fotbal | „Regele român”. Nicolae Stanciu, primire spectaculoasă în China. Căpitanul naționalei a fost asaltat de fani
VIDEO

„Regele român”. Nicolae Stanciu, primire spectaculoasă în China. Căpitanul naționalei a fost asaltat de fani

Viviana Moraru Publicat: 25 ianuarie 2026, 17:35

Comentarii
Regele român”. Nicolae Stanciu, primire spectaculoasă în China. Căpitanul naționalei a fost asaltat de fani

Nicolae Stanciu, primire spectaculoasă în China/ Twitter

Nicolae Stanciu (32 de ani) a avut parte de o primire spectaculoasă în China. Căpitanul naționalei a fost asaltat de fanii noii sale echipe, Dalian Yingbo, încă de pe aeroport. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

 Nicolae Stanciu s-a despărțit de Genoa în această iarnă, după doar o jumătate de sezon petrecută în Serie A. Internaționalul român nu a stat prea mult timp fără echipă, el ajungând la o înțelegere cu Dalian Yingbo. 

 Nicolae Stanciu, primire spectaculoasă în China 

 Nicolae Stanciu a ajuns în China duminică, urmând să semneze contractul cu Dalian Yingbo în cel mai scurt timp. Fanii chinezi l-au așteptat la aeroport pe internaționalul român, pe care l-au aplaudat la scenă deschisă. 

„Regele român. Bine ai revenit în China”, a fost mesajul transmis pe X de jurnaliștii chinezi. 

Reclamă
Reclamă

Înainte de sosirea în China, Nicolae Stanciu le-a transmis și un mesaj fanilor chinezi, confirmând că a ajuns la o înțelegere cu Dalian Yingbo: „Fani din Dalian, ajung foarte curând. Abia aștept să vă cunosc”, a transmis Stanciu, citat de fanatik.ro. 

 Sezonul trecut, Dalian Yingbo a terminat pe locul 11, campionatul din China având un total de 16 echipe, din care ultimele două retrogradează în eșalonul secund. 

 Formația din China va fi clubul cu numărul 11 din cariera la profesioniști a lui Nicolae Stanciu, după ce a reprezentat în România pe Unirea Alba Iulia, FC Vaslui, și FCSB, în Belgia pe Anderlecht Bruxelles, în Cehia pe Sparta Praga și Slavia Praga, în Arabia Saudită pe Al Ahli și Damac, iar în China, pe Wuhan Three Towns. 

Cine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat în timpul protestelor din MinneapolisCine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat în timpul protestelor din Minneapolis
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american
Observator
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american
Denis Alibec, out din lotul FCSB la meciul cu CFR Cluj. A fost anunțat că va fi scos de pe lista de SuperLiga. Update Exclusiv
Fanatik.ro
Denis Alibec, out din lotul FCSB la meciul cu CFR Cluj. A fost anunțat că va fi scos de pe lista de SuperLiga. Update Exclusiv
19:35
Deian Sorescu a marcat din pasa lui Drăguş şi Gaziantep a obţinut egalul cu Konyaspor
19:16
Lamine Yamal, gol de senzație pentru Barcelona. Execuție din „foarfecă” în meciul cu Real Oviedo
19:09
VIDEOBenfica – Estrela Amadora, 20:00, LIVE VIDEO. Ianis Stoica, titular în meciul cu echipa lui Jose Mourinho
18:51
VideoGică Popescu, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de venirea lui Gică Hagi pe banca naţionalei!
18:40
Gloria Bistriţa – Gyor 22-27. Româncele, învinse în Liga Campionilor după ce au condus la pauză
18:32
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt. Patru schimbări în echipa de start a FCSB-ului, pentru derby-ul cu CFR Cluj
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” 3 Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați 4 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” 5 A venit oferta de 23 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin. De ce românul a refuzat transferul 6 “Înţepat” de Mourinho, Cristi Chivu i-a dat replica celebrului antrenor portughez!
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia