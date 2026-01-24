Nicolae Stanciu a confirmat noua sa echipă! Mesaj pentru suporteri: "Ajung foarte curând" - Antena Sport

Nicolae Stanciu s-a despărțit de Genoa în această perioadă de mercato, iar mijlocașul de 32 de ani urmează să revină în China, unde a mai evoluat în trecut la Wuhan Three Towns. După ce s-a scris că va semna cu cei de la Dalian Yingbo FC, internaționalul român a confirmat și el vestea respectivă și a venit cu un mesaj scurt pentru suporterii din Asia.

Nicolae Stanciu va ajunge din nou în China după jumătate de sezon petrecută în Europa, mai exact în Italia, la Genoa. Fotbalistul care a purtat mult timp banderola de căpitan a naționalei nu a confirmat la formația “rossoblu”, motiv pentru care clubul a decis să pună capăt înțelegerii pe care o avea.

Stanciu, mesaj pentru fanii de la Dalian Yingbo FC

Acum câteva zile, presa din România a anunțat că Stanciu a semnat deja cu cei de la Dalian Yingbo, deși nicio tabără nu transmisese vestea respectivă. Recent, mijlocașul a făcut și el în sfârșit un anunț în acest sens.

Potrivit celor de la sohu.com, citați de fanatik.ro, Stanciu a avut o discuție filmată cu fiul patronului de la Dalian Yingbo și le-a transmis un mesaj suporterilor: “Fani din Dalian, ajung foarte curând. Abia aștept să vă cunosc“.

În momentul de față, rămâne de văzut doar când va veni anunțul oficial din partea clubului și a jucătorului. Sezonul trecut, Dalian Yingbo a terminat pe locul 11, campionatul din China având un total de 16 echipe, din care ultimele două retrogradează în eșalonul secund.