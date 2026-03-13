UTA – Hermannstadt 3-2. Succes spectaculos pentru echipa lui Adrian Mihalcea

UTA Arad – Hermannstadt a fost meciul care a deschis prima etapă de play-out, iar formația antrenată de Adrian Mihalcea a defilat în fața sibienilor, scor 3-2.

Echipa pregătită de Dorinel Munteanu putea reveni mai rapid în joc, dar Cristi Neguț a irosit o lovitură de la 11 metri, chiar în debutul reprizei secunde.

UTA, start cu dreptul în play-out

UTA Arad a început cu dreptul parcursul din acest play-out și s-a impus cu scorul de 3-2 pe teren propriu, în fața celor de la Hermannstadt. Echipa antrenată de Adrian Mihalcea a deschis scorul încă din al doilea minut, după un autogol ireal a lui Tiberiu Căpușă.

În minutul al șaselea, scorul era deja 2-0, după ce Benga a dublat avantajul gazdelor. Dorinel Munteanu l-a pierdut în prima repriză și pe Dennis Politic, care a ieșit accidentat.

După pauză, sibienii puteau reduce din diferență, dar Neguț nu a reușit să transforme lovitura de la 11 metri. Alin Roman a făcut 3-0 după o acțiune fantastică a „Bătrânei Doamne”, iar scorul final a fost stabilit de Sergiu Buș (min. 90+2), după ce a marcat și Chițu (min. 60).