Robert Niţă, invitat la SuperFAZE, diseară, după Asia Express, la Antena 1  - Antena Sport

Diseară, SuperFAZE, ora 00:00, Dan Pavel îl are ca invitat pe Robert Niţă, protagonistul unui meci mondial: Dinamo – Foresta 4-5, în care a marcat 3 goluri.
“Este meciul care mi-a marcat cariera, au trecut 20 şi ceva de ani şi încă se vorbeşte despre meciul acela”, spune Niţă la SuperFAZE.
Nu a ajuns la Mondial, dar a fost inspirat de legendele Generaţiei de Aur. Răducioiu era idolul său. “Am avut chică şi am vopsit-o blondă”
Hagi l-a fascinat pe Niţă cu golurile sale. “Se antrenează copiii în ziua de azi să dea ca Hagi pe Playstation şi nici acolo nu le iese”.
SuperFAZE, invitat Robert Niţă, diseară, la ora 00:00, după Asia Express!
