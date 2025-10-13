Robert Niţă, invitat la SuperFAZE, diseară, după Asia Express, la Antena 1  - Antena Sport

Diseară, SuperFAZE, ora 00:00, Dan Pavel îl are ca invitat pe Robert Niţă, protagonistul unui meci mondial: Dinamo – Foresta 4-5, în care a marcat 3 goluri.

“Este meciul care mi-a marcat cariera, au trecut 20 şi ceva de ani şi încă se vorbeşte despre meciul acela”, spune Niţă la SuperFAZE.

Nu a ajuns la Mondial, dar a fost inspirat de legendele Generaţiei de Aur. Răducioiu era idolul său. “Am avut chică şi am vopsit-o blondă”

Hagi l-a fascinat pe Niţă cu golurile sale. “Se antrenează copiii în ziua de azi să dea ca Hagi pe Playstation şi nici acolo nu le iese”.

