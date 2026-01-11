Dinamo - Gangwon 2-0. Adrian Mazilu, primul gol pentru alb-roșii. Rapid - CSKA 1948, la 16:00 - Antena Sport

Dinamo și Rapid, două dintre cele mai bune formații din Liga 1 din acest sezon, se pregătesc pentru al doilea amical pe care îl vor disputa în cantonamentul din Antalya. Formația lui Zeljko Kopic îi întâlnește pe sud-coreenii de la Gangwon, în timp ce elevii lui Costel Gâlcă vor da peste CSKA 1948 Sofia.
Cele două partide vor fi transmise în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Dinamo – Gangwon LIVE SCORE
Min. 24: Adrian Mazilu marchează primul său gol pentru alb-roșii cu un șut de la marginea careului care lovește și bara transversală.
Min. 10: Cătălin Cîrjan deschide scorul cu o execuție de efect, după ce sud-coreenii pierd mingea.
Update: A început meciul din Antalya.
Update: Echipa de start a lui Dinamo pentru amicalul cu Gangwon.
Roșca – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Mărginean, Gnahore, Cîrjan – Musi, Perica, Mazilu
Partida dintre Dinamo și Gangwon reprezintă al doilea și ultimul meci de pregătire pentru alb-roșii în Antalya. În prima partidă, echipa de pe locul 4 din Liga 1 a învins-o cu 2-0 pe Young Boys Berna, fosta adversară a FCSB-ului din Europa League.
Acum, Dinamo dă peste un adversar mai “exotic” care vine după un sezon în Coreea de Sud în care a terminat pe locul 5. În această perioadă, Gangwon se află în pauză, după care va disputa în februarie două meciuri în Liga Campionilor Asiei.
La două ore distanță, Rapid, ocupanta locului secund din Liga 1, dă peste CSKA 1948 Sofia la o singură zi distanță după ce a pierdut cu Wisla Plock, scor 1-2. Bulgarii au parte de o pauză de iarnă mai mare, având următorul meci oficial abia pe 7 februarie.
În competiția internă, CSKA 1948 e pe locul secund, la șapte puncte de Levski.
