Dinamo - Gangwon 2-0. Adrian Mazilu, primul gol pentru alb-roșii. Rapid - CSKA 1948, la 16:00 - Antena Sport

Dinamo și Rapid, două dintre cele mai bune formații din Liga 1 din acest sezon, se pregătesc pentru al doilea amical pe care îl vor disputa în cantonamentul din Antalya. Formația lui Zeljko Kopic îi întâlnește pe sud-coreenii de la Gangwon, în timp ce elevii lui Costel Gâlcă vor da peste CSKA 1948 Sofia.

Cele două partide vor fi transmise în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Dinamo – Gangwon LIVE SCORE

Min. 24: Adrian Mazilu marchează primul său gol pentru alb-roșii cu un șut de la marginea careului care lovește și bara transversală.

Min. 10: Cătălin Cîrjan deschide scorul cu o execuție de efect, după ce sud-coreenii pierd mingea.

Update: A început meciul din Antalya.