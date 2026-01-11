Los Angeles Clippers, revenire de senzație în duelul cu Detroit Pistons. Superstarul Kawhi Leonard, decisiv - Antena Sport

Los Angeles Clippers a obținut o victorie importantă pe terenul celor de la Detroit Pistons într-un meci disputat în NBA în noaptea de sâmbătă spre duminică. Formația din California s-a impus cu scorul de 98-92 în fața liderului din Est într-o partidă care a fost transmisă în AntenaPLAY.

Los Angeles Clippers a obținut a 15-a sa victorie din acest sezon, la capătul unui duel în care a fost condusă și la 19 puncte de Detroit Pistons. Echipa antrenată de J.B. Bickerstaff a început foarte bine partida, iar la capătul primului sfert conducea deja la 14 puncte diferență.

LA Clippers, la o victorie distanță de play-in

În partea a doua, liderul Conferinței de Est, care nu l-a avut la dispoziție pe “căpitanl” Cade Cunningham, a continuat să facă spectacol, iar la un moment dat a ajuns să conducă inclusiv la 19 puncte, cea mai mare diferență avută în meci. În ciuda încercărilor celor de la Clippers de a reduce din ecart, Detroit a intrat la pauza mare tot cu un avantaj de 14 puncte.

Elevii pregătiți de Tyronn Lue au ieșit mai bine de la vestiare, reușind să ajungă chiar la două puncte distanță de Detroit. Înainte de ultimul sfert, Pistons mai aveau doar opt puncte în față. Finalul meciului a fost extrem de echilibrat, cu James Harden egalând la 90 grație unei faze în care a obținut un fault + coș.

Clippers au ajuns să conducă pe tabelă cu 93-92, iar mai departe Pistons au pierdut mingea la o posesie, Ivica Zubac marcând printr-un dunk și ducând scorul la 95-92. Echipa din Los Angeles a avut mai mult sânge rece în ultimele minute și au câștigat astfel cu 98-92.