Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Legendarul Arrigo Sacchi s-a pronunțat înainte de Inter - Napoli. Cum a caracterizat echipa lui Cristi Chivu - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Legendarul Arrigo Sacchi s-a pronunțat înainte de Inter – Napoli. Cum a caracterizat echipa lui Cristi Chivu

Legendarul Arrigo Sacchi s-a pronunțat înainte de Inter – Napoli. Cum a caracterizat echipa lui Cristi Chivu

Andrei Nicolae Publicat: 11 ianuarie 2026, 12:48

Comentarii
Legendarul Arrigo Sacchi s-a pronunțat înainte de Inter – Napoli. Cum a caracterizat echipa lui Cristi Chivu

Antonio Conte și Cristi Chivu, înainte de un meci / Profimedia

Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au organizat interviuri cu mari personalități din Italia înainte de derby-ul dintre Inter și Napoli, iar Arrigo Sacchi s-a aflat și el printre cei care au vorbit. Fostul antrenor de la AC Milan a declarat că o vede pe echipa lui Cristi Chivu favorită și a oferit și o explicație în acest sens.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter Milano și Napoli se întâlnesc în această seară într-una dintre cele mai anticipate partide din Serie A, iar presa din Italia a realizat un material special cu această ocazie. Cei de la Gazzetta dello Sport au rugat nouă nume importante din fotbalul din “cizmă” să prefațeze partida de pe Giuseppe Meazza, iar Sacchi a spus că elevii lui Chivu au un ușor avantaj.

Sacchi o vede pe Inter câștigătoare în derby

Antrenorul care a câștigat de două ori Cupa Campionilor Europeni alături de AC Milan (1989 și 1990) crede că mai mulți factori o avantajează pe Inter înainte de meci, printre care și formă în care se află. În plus, cel care a fost selecționerul Italiei la Cupa Mondială din 1994 a pus accentul pe absența lui David Neres de la Napoli, brazilianul fiind indisponibil din cauza unei probleme la gleznă.

Luând în considerare modul în care ajung Inter și Napoli la acest meci, cred că «nerazzurrii» sunt ușor favoriți. Joacă pe teren propriu, sunt într-o formă fizică și mentală excelentă, sunt pe primul loc, iar în teorie pot controla meciul.

În plus, Napoli a pierdut un jucător-cheie în Neres, care a fost crucial datorită tehnicii sale și imprevizibilității. Nu știu ce mișcare are Conte în minte pentru a-l înlocui, dar absența sa cu siguranță cântăreșt greu.

Reclamă
Reclamă

De la Napoli mă aștept la o prestație bună din partea lui McTominay, pe care îl consider drept unul dintre cei mai buni mijlocași din lume. Evident, țineți un ochi și pe Hojlund, după care Lautaro: sunt puțini atacanți ca el în sport“, a spus fostul mare antrenor, potrivit gazzetta.it.

Înainte de meciul din această seară, Inter se află pe locul 1 în Serie A, cu 42 de puncte, în timp ce Napoli e pe poziția a 4-a, cu 38. Partida care va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport va pune față în față două pretendente la titlu, mai exact campioana și vicecampioana din sezonul trecut.

Ger și zăpadă aproape în toată țara: copaci căzuți, drumuri blocate și risc de hipotermieGer și zăpadă aproape în toată țara: copaci căzuți, drumuri blocate și risc de hipotermie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş: "Se joacă până dimineața la cinci, la şase"
Observator
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş: "Se joacă până dimineața la cinci, la şase"
10.000.000 de dolari este suma aflată la mijloc ca Edi Iordănescu să preia Al Shabab!
Fanatik.ro
10.000.000 de dolari este suma aflată la mijloc ca Edi Iordănescu să preia Al Shabab!
13:33
Dinamo – Gangwon LIVE SCORE (14:00). Alb-roșii dispută al doilea amical din Antalya. Rapid – CSKA 1948, la 16:00
13:30
OFICIAL | CFR Cluj, al doilea transfer al iernii. Fosta lui echipă i-a dat “coșmaruri” Universității Craiova
13:08
Neluţu Varga e convins! Câţi bani mai poate încasa după transferul lui Louis Munteanu: “Cine a mai vândut aşa în România?”
12:16
Andrei Nicolescu, contrazis de miliardarul de la Dinamo Kiev: “Nimic”. Ce se întâmplă cu Vladislav Blănuţă
12:06
Adrian Șut, mesaj de “adio” după plecarea de la FCSB: “Doare mai mult decât pot explica în cuvinte”
11:33
VIDEOLos Angeles Clippers, revenire de senzație în duelul cu Detroit Pistons. Superstarul Kawhi Leonard, decisiv
Vezi toate știrile
1 FotoCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă 2 Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fiul lui Ibrahimovic pleacă de la Milan 4 Salariu de 5 milioane de euro din Germania pentru Radu Drăgușin. Decizia luată de român 5 Gigi Becali a cedat un alt fotbalist de la FCSB. A fost prezentat oficial 6 Șoc în Cupa Angliei. Deținătoarea trofeului, eliminată de o echipă de Liga a 6-a. Premieră după 117 ani
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român