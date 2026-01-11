Legendarul Arrigo Sacchi s-a pronunțat înainte de Inter - Napoli. Cum a caracterizat echipa lui Cristi Chivu - Antena Sport

Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au organizat interviuri cu mari personalități din Italia înainte de derby-ul dintre Inter și Napoli, iar Arrigo Sacchi s-a aflat și el printre cei care au vorbit. Fostul antrenor de la AC Milan a declarat că o vede pe echipa lui Cristi Chivu favorită și a oferit și o explicație în acest sens.

Inter Milano și Napoli se întâlnesc în această seară într-una dintre cele mai anticipate partide din Serie A, iar presa din Italia a realizat un material special cu această ocazie. Cei de la Gazzetta dello Sport au rugat nouă nume importante din fotbalul din “cizmă” să prefațeze partida de pe Giuseppe Meazza, iar Sacchi a spus că elevii lui Chivu au un ușor avantaj.

Sacchi o vede pe Inter câștigătoare în derby

Antrenorul care a câștigat de două ori Cupa Campionilor Europeni alături de AC Milan (1989 și 1990) crede că mai mulți factori o avantajează pe Inter înainte de meci, printre care și formă în care se află. În plus, cel care a fost selecționerul Italiei la Cupa Mondială din 1994 a pus accentul pe absența lui David Neres de la Napoli, brazilianul fiind indisponibil din cauza unei probleme la gleznă.

“Luând în considerare modul în care ajung Inter și Napoli la acest meci, cred că «nerazzurrii» sunt ușor favoriți. Joacă pe teren propriu, sunt într-o formă fizică și mentală excelentă, sunt pe primul loc, iar în teorie pot controla meciul.

În plus, Napoli a pierdut un jucător-cheie în Neres, care a fost crucial datorită tehnicii sale și imprevizibilității. Nu știu ce mișcare are Conte în minte pentru a-l înlocui, dar absența sa cu siguranță cântăreșt greu.