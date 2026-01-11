Legendarul Arrigo Sacchi s-a pronunțat înainte de Inter - Napoli. Cum a caracterizat echipa lui Cristi Chivu - Antena Sport

Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au organizat interviuri cu mari personalități din Italia înainte de derby-ul dintre Inter și Napoli, iar Arrigo Sacchi s-a aflat și el printre cei care au vorbit. Fostul antrenor de la AC Milan a declarat că o vede pe echipa lui Cristi Chivu favorită și a oferit și o explicație în acest sens.
Inter Milano și Napoli se întâlnesc în această seară într-una dintre cele mai anticipate partide din Serie A, iar presa din Italia a realizat un material special cu această ocazie. Cei de la Gazzetta dello Sport au rugat nouă nume importante din fotbalul din “cizmă” să prefațeze partida de pe Giuseppe Meazza, iar Sacchi a spus că elevii lui Chivu au un ușor avantaj.
Sacchi o vede pe Inter câștigătoare în derby
Antrenorul care a câștigat de două ori Cupa Campionilor Europeni alături de AC Milan (1989 și 1990) crede că mai mulți factori o avantajează pe Inter înainte de meci, printre care și formă în care se află. În plus, cel care a fost selecționerul Italiei la Cupa Mondială din 1994 a pus accentul pe absența lui David Neres de la Napoli, brazilianul fiind indisponibil din cauza unei probleme la gleznă.
“Luând în considerare modul în care ajung Inter și Napoli la acest meci, cred că «nerazzurrii» sunt ușor favoriți. Joacă pe teren propriu, sunt într-o formă fizică și mentală excelentă, sunt pe primul loc, iar în teorie pot controla meciul.
În plus, Napoli a pierdut un jucător-cheie în Neres, care a fost crucial datorită tehnicii sale și imprevizibilității. Nu știu ce mișcare are Conte în minte pentru a-l înlocui, dar absența sa cu siguranță cântăreșt greu.
De la Napoli mă aștept la o prestație bună din partea lui McTominay, pe care îl consider drept unul dintre cei mai buni mijlocași din lume. Evident, țineți un ochi și pe Hojlund, după care Lautaro: sunt puțini atacanți ca el în sport“, a spus fostul mare antrenor, potrivit gazzetta.it.
Înainte de meciul din această seară, Inter se află pe locul 1 în Serie A, cu 42 de puncte, în timp ce Napoli e pe poziția a 4-a, cu 38. Partida care va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport va pune față în față două pretendente la titlu, mai exact campioana și vicecampioana din sezonul trecut.
- Cristi Chivu, “sub lupa” lui Mario Balotelli. Ce spune atacantul despre antrenor și lupta la titlu din Serie A
- “Vestul Sălbatic!” Tirada lui Daniele De Rossi, după penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu: “Nu suntem proştii satului”
- Cristi Chivu vrea revanşa în faţa lui Antonio Conte, în Inter – Napoli: “Nu există comparaţie între mine şi el”
- Dan Șucu și comunicatul dat după ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty în partida cu AC Milan
- Cristi Chivu, desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A. Va fi premiat sub privirile lui Antonio Conte