OFICIAL | CFR Cluj, al doilea transfer al iernii. Fosta lui echipă i-a dat "coșmaruri" Universității Craiova - Antena Sport

CFR a oficializat pe rețelele sociale o nouă mutare în această perioadă de mercato. Ardelenii l-au prezentat pe bosniacul Ilija Masic, un fundaș de 26 de ani venit liber de contract.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR Cluj a anunțat al doilea transfer al iernii, după ce l-a adus zilele trecute pe cel care va trebui să îl înlocuiasă pe Louis Munteanu, Alibek Aliev. Acum, formația din Gruia a făcut o mutare care vizează compartimentul defensiv și și-a asigurat serviciile lui Ilija Masic.

Masic, prezentat oficial la CFR Cluj

Înțelegerea dintre jucătorul bosniac și CFR era cunoscută publicului de sâmbătă, zi în care fundașul ar fi pus pixul pe contract, potrivit fanatik.ro. Clujenii s-au mișcat astfel repede și au realizat și un videoclip de prezentare pentru Masic, care va îmbrăca tricoul echipei în a doua parte a sezonului.

Fundaș central cu o înălțime de 1,93 metri, bosniacul este deja prezent în Spania, unde CFR își desfășoară cantonamentul de iarnă. Mutarea realizată de CFR pentru zona centrală a defensivei vine cel mai probabil și în contextul despărțirii recente de Kurt Zouma.