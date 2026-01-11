OFICIAL | CFR Cluj, al doilea transfer al iernii. Fosta lui echipă i-a dat "coșmaruri" Universității Craiova - Antena Sport

Închide meniul
OFICIAL | CFR Cluj, al doilea transfer al iernii. Fosta lui echipă i-a dat “coșmaruri” Universității Craiova

Andrei Nicolae Publicat: 11 ianuarie 2026, 13:30

Ilija Masic, în timpul unui meci din Conference League / Profimedia

CFR a oficializat pe rețelele sociale o nouă mutare în această perioadă de mercato. Ardelenii l-au prezentat pe bosniacul Ilija Masic, un fundaș de 26 de ani venit liber de contract.

CFR Cluj a anunțat al doilea transfer al iernii, după ce l-a adus zilele trecute pe cel care va trebui să îl înlocuiasă pe Louis Munteanu, Alibek Aliev. Acum, formația din Gruia a făcut o mutare care vizează compartimentul defensiv și și-a asigurat serviciile lui Ilija Masic.

Masic, prezentat oficial la CFR Cluj

Înțelegerea dintre jucătorul bosniac și CFR era cunoscută publicului de sâmbătă, zi în care fundașul ar fi pus pixul pe contract, potrivit fanatik.ro. Clujenii s-au mișcat astfel repede și au realizat și un videoclip de prezentare pentru Masic, care va îmbrăca tricoul echipei în a doua parte a sezonului.

Fundaș central cu o înălțime de 1,93 metri, bosniacul este deja prezent în Spania, unde CFR își desfășoară cantonamentul de iarnă. Mutarea realizată de CFR pentru zona centrală a defensivei vine cel mai probabil și în contextul despărțirii recente de Kurt Zouma.

Ilija Masic este liber de contract din această iarnă, după ce s-a despărțit de Zrinsjki Mostar, echipa din Bosnia care a contribuit la coșmarul Universității Craiova din Conference League. Echipa balcanică a obținut un egal în ultima etapă contra celor de la Rapid Viena grație unui autogol dat în prelungiri, terminând pe locul 23 în ierarhia din UECL, deasupra oltenilor.

Dacă meciul din Bosnia s-ar fi încheiat cu victoria lui Rapid Viena, atunci alb-albaștrii ar fi ajuns în fazele eliminatorii ale competiției chiar și cu acel eșec dramatic cu AEK Atena, 2-3.

Cine este Ilija Masic

Ilija Masic este un fundaș bosniac în vârstă de 26 de ani, care a început fotbalul profesionist la Siroki Brijeg. Acesta a mai evoluat apoi pentru NK Neretvanac Opuzen, NK Croatia Zmijavci și NK Lokomotiva Zagreb.

Din septembrie 2024, acesta a evoluat pentru Zrinjski Mostar, unde a adunat în total 40 de apariții, nouă dintre acestea în cupele europene în acest sezon.

