Neluţu Varga e convins! Câţi bani mai poate încasa după transferul lui Louis Munteanu: "Cine a mai vândut aşa în România?" - Antena Sport

Neluţu Varga e convins! Câţi bani mai poate încasa după transferul lui Louis Munteanu: “Cine a mai vândut aşa în România?”

Alex Masgras Publicat: 11 ianuarie 2026, 13:08

Neluţu Varga, în timpul unui meci - Hepta

Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre transferul lui Louis Munteanu la DC United şi despre lovitura dată de formaţia din Gruia din punct de vedere financiar. În acest moment, clujenii au primit deja 5,9 milioane de euro.

Pe lângă această sumă de transfer, CFR Cluj mai poate încasa până la 2,5 milioane de euro pentru bonusuri de performanţă. Dar asta nu este tot. Varga susţine că CFR Cluj mai poate primi alte milioane bune.

Neluţu Varga se aşteaptă să încaseze şi mai multe milioane după transferul lui Louis Munteanu

Pe lângă toţi aceşti bani, CFR Cluj va primi şi 35% dintr-un viitor transfer al lui Louis Munteanu. Varga are încredere că atacantul de 23 de ani va face o figură frumoasă în MLS şi va atrage atenţia.

Varga şi-a făcut deja calculele şi e convins că, în total, va ajunge la 14-15 milioane de euro, după ce Louis Munteanu va fi vândut de DC United.

“Cu cele 35 de procente dintr-un viitor transfer se va ajunge la 14-15 milioane. Cine a mai vândut pe banii ăștia în România?

Dar eu când fac un business nu trebuie să mă justific în fața nimănui. Este afacerea mea. Sunt mulțumit. Dacă tragem linie, profitul poate să ajungă undeva la 10 milioane.

Cu totul, am dat 4,4 milioane pe el. Asta a fost suma. L-am apreciat și pe el pentru că a fost bărbat și a acceptat oferta cea mai bună și pentru el. A fost realist, cum am fost și eu”, a declarat Neluţu Varga, potrivit prosport.ro.

În acest moment, transferul lui Dennis Man de la FCSB la Parma este cel mai scump din istoria Ligii 1. Internaţionalul român a fost vândut în 2021 pentru 12,6 milioane de euro. Pentru ca suma încasată de CFR Cluj să ajungă la 15 milioane de euro este nevoie ca Louis Munteanu să fie vândut de DC United pentru aproximativ 26 de milioane de euro.

