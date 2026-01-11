Andrei Nicolescu, contrazis de miliardarul de la Dinamo Kiev: "Nimic". Ce se întâmplă cu Vladislav Blănuţă - Antena Sport

Andrei Nicolescu a recunoscut că Dinamo îl doreşte pe Vladislav Blănuţă, jucător care se află în prezent la Dinamo Kiev. Mai mult, preşedintele “câinilor” a declarat că echipa sa a făcut deja o ofertă pentru atacantul de 23 de ani.

Situaţia lui Blănuţă este însă una complicată. În acest sezon, el a evoluat deja pentru FCU Craiova şi Dinamo Kiev, iar regulamentul spune că acesta nu poate evolua la o a treia echipă.

Andrei Nicolescu a fost contrazis de Igor Surkis

Cu toate acestea, FIFA ar putea să facă o excepţie în cazul atacantului care a avut mari probleme la Kiev încă de la sosirea sa în Ucraina, din cauza unor postări pro-ruse.

Blănuţă nu mai este dorit la Dinamo Kiev, iar Igor Surkis, patronul formaţiei din Ucraina, a dezvăluit că îl va vinde pe fostul atacant al celor de la FCU Craiova, dacă regulamentul le va permite. În acest moment, echipa aşteaptă un răspuns de la FIFA.

În ceea ce o priveşte pe Dinamo Bucureşti, Igor Surkis l-a contrazis pe Andrei Nicolescu, preşedintele “câinilor”. În urmă cu câteva zile, oficialul celor de la Dinamo anunţa că echipa sa a făcut o ofertă scrisă pentru transferul lui Blănuţă, dar patronul echipei din Kiev susţine că nu a primit nimic din partea formaţiei din Ştefan cel Mare: