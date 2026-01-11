Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrei Nicolescu, contrazis de miliardarul de la Dinamo Kiev: "Nimic". Ce se întâmplă cu Vladislav Blănuţă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Andrei Nicolescu, contrazis de miliardarul de la Dinamo Kiev: “Nimic”. Ce se întâmplă cu Vladislav Blănuţă

Andrei Nicolescu, contrazis de miliardarul de la Dinamo Kiev: “Nimic”. Ce se întâmplă cu Vladislav Blănuţă

Alex Masgras Publicat: 11 ianuarie 2026, 12:16 / Actualizat: 11 ianuarie 2026, 14:11

Comentarii
Andrei Nicolescu, contrazis de miliardarul de la Dinamo Kiev: Nimic. Ce se întâmplă cu Vladislav Blănuţă

Andrei Nicolescu / Profimedia

Andrei Nicolescu a recunoscut că Dinamo îl doreşte pe Vladislav Blănuţă, jucător care se află în prezent la Dinamo Kiev. Mai mult, preşedintele “câinilor” a declarat că echipa sa a făcut deja o ofertă pentru atacantul de 23 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Situaţia lui Blănuţă este însă una complicată. În acest sezon, el a evoluat deja pentru FCU Craiova şi Dinamo Kiev, iar regulamentul spune că acesta nu poate evolua la o a treia echipă.

Andrei Nicolescu a fost contrazis de Igor Surkis

Cu toate acestea, FIFA ar putea să facă o excepţie în cazul atacantului care a avut mari probleme la Kiev încă de la sosirea sa în Ucraina, din cauza unor postări pro-ruse.

Blănuţă nu mai este dorit la Dinamo Kiev, iar Igor Surkis, patronul formaţiei din Ucraina, a dezvăluit că îl va vinde pe fostul atacant al celor de la FCU Craiova, dacă regulamentul le va permite. În acest moment, echipa aşteaptă un răspuns de la FIFA.

În ceea ce o priveşte pe Dinamo Bucureşti, Igor Surkis l-a contrazis pe Andrei Nicolescu, preşedintele “câinilor”. În urmă cu câteva zile, oficialul celor de la Dinamo anunţa că echipa sa a făcut o ofertă scrisă pentru transferul lui Blănuţă, dar patronul echipei din Kiev susţine că nu a primit nimic din partea formaţiei din Ştefan cel Mare:

Reclamă
Reclamă

“Deocamdată nu am primit nimic din partea lui Dinamo București. Așteptăm să înțelegem dacă poate juca pentru un alt club. FIFA trebuie să răspundă. Dacă vor exista oferte reale și permisiunea de a juca, îl vom vinde”, a declarat Igor Surkis, potrivit sport.ua.

În cele 10 meciuri pe care le-a disputat la Dinamo Kiev, Vladislav Blănuţă a marcat un singur gol.

  • 1,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Vladislav Blănuţă, potrivit transfermarkt.com
Ger și zăpadă aproape în toată țara: copaci căzuți, drumuri blocate și risc de hipotermieGer și zăpadă aproape în toată țara: copaci căzuți, drumuri blocate și risc de hipotermie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş: "Se joacă până dimineața la cinci, la şase"
Observator
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş: "Se joacă până dimineața la cinci, la şase"
Inter – Napoli, LIVE VIDEO în Serie A – etapa 20. Cristi Chivu contra Antonio Conte, pentru titlu. Marco Materazzi și-a ales favorita. Update
Fanatik.ro
Inter – Napoli, LIVE VIDEO în Serie A – etapa 20. Cristi Chivu contra Antonio Conte, pentru titlu. Marco Materazzi și-a ales favorita. Update
14:03
Interzis la transferuri! Lovitură pentru două cluburi din Liga 1: “De fiecare dată apare câte unul”
14:00
LIVE SCOREDinamo – Gangwon 0-0. Alb-roșii dispută al doilea amical din Antalya. Rapid – CSKA 1948, la 16:00
13:30
OFICIAL | CFR Cluj, al doilea transfer al iernii. Fosta lui echipă i-a dat “coșmaruri” Universității Craiova
13:08
Neluţu Varga e convins! Câţi bani mai poate încasa după transferul lui Louis Munteanu: “Cine a mai vândut aşa în România?”
12:48
Legendarul Arrigo Sacchi s-a pronunțat înainte de Inter – Napoli. Cum a caracterizat echipa lui Cristi Chivu
12:06
Adrian Șut, mesaj de “adio” după plecarea de la FCSB: “Doare mai mult decât pot explica în cuvinte”
Vezi toate știrile
1 FotoCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă 2 Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fiul lui Ibrahimovic pleacă de la Milan 4 Salariu de 5 milioane de euro din Germania pentru Radu Drăgușin. Decizia luată de român 5 Gigi Becali a cedat un alt fotbalist de la FCSB. A fost prezentat oficial 6 Șoc în Cupa Angliei. Deținătoarea trofeului, eliminată de o echipă de Liga a 6-a. Premieră după 117 ani
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român